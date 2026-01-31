Obniżają ciśnienie i pomagają schudnąć

Jabłka to jeden z tych produktów, które wiele osób je odruchowo, a rzadko kojarzy z realnym wsparciem dla serca i sylwetki. A szkoda, bo to owoc, który dostarcza błonnika, witamin i przeciwutleniaczy, a do tego jest prosty do włączenia do codziennej diety. Jedzone regularnie mogą pomagać w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia i ułatwiać kontrolę apetytu, pod warunkiem że sięga się po całe owoce, a nie sok, którym tylko nabijamy dodatkowe kalorie.

Dlaczego jabłka są ważne dla zdrowia?

Jabłka to źródło błonnika, w tym rozpuszczalnej frakcji, którą często łączy się z korzystnym wpływem na metabolizm i pracę jelit. Jabłka dostarczają też witaminy C oraz związków roślinnych, takich jak polifenole, np. kwercetyna i katechiny, które działają przeciwutleniająco i wspierają układ krążenia.

Dlaczego jabłka obniżają ciśnienie?

Jednym z powodów jest to, że dieta bogata w owoce i błonnik wiąże się z lepszymi wynikami ciśnienia tętniczego, to wniosek, który regularnie przewija się w przeglądach badań o diecie i nadciśnieniu. Do tego dochodzi rola potasu, który pomaga równoważyć wpływ sodu w diecie i wspiera prawidłową pracę naczyń. Jabłka nie są rekordzistą jeżeli chodzi o zawartość potasu, ale jako element codziennego jedzenia owoców dokładają swoją cegiełkę, zwłaszcza gdy zastępują słodkie przekąski i wysoko przetworzone produkty.

badań cytowany przez Harvard wskazuje, że jedzenie około jednego jabłka dziennie wiąże się z korzyściami dla serca, w tym z niższym ciśnieniem i cholesterolem.

Dlaczego jabłka mogą pomagać schudnąć?

Jabłko ma dużo wody i błonnika, a mało kalorii, więc syci bardziej, niż wynikałoby to z jego wartości energetycznej. Zjedzenie kilku kawałków jabłka przed posiłkiem obniża późniejsze spożycie kalorii (jemy zdecydowanie mniej). Całe jabłko działa dużo lepiej niż musy jabłkowe czy soki.

Jak jeść jabłka, żeby faktycznie miało to sens?

Najwięcej korzyści daje jedzenie jabłek w całości, najlepiej ze skórką, bo to właśnie w skórce i tuż pod nią znajduje się sporo błonnika i związków roślinnych. Dla osób, które chcą schudnąć, dobrym momentem bywa zjedzenie jabłka kilkanaście minut przed większym posiłkiem albo potraktowanie go jako przekąski, która zastępuje słodycze. Jeśli ktoś ma skoki apetytu, dobrze działa połączenie jabłka z dodatkiem białka lub tłuszczu, na przykład z jogurtem naturalnym lub garścią orzechów, bo sytość utrzymuje się dłużej. Natomiast sok jabłkowy, nawet bez cukru, nie jest równoważny owocowi, bo łatwo wypić dużo kalorii, a sytość jest mniejsza.

Ile jabłek dziennie powinno się zjadać?

Jedno, czasem dwa jabłka dziennie, tyle wystarczy. Wszystko zależy od codziennej diety i aktywności. W kontekście serca często przywołuje się prosty nawyk, jedno jabłko dziennie jako część diety bogatej w owoce i błonnik.