Jaka dieta przy wysokim cholesterolu? To podstawa

Podstawą diety obniżającej cholesterol jest ograniczenie tłuszczów nasyconych i przetworzonego mięsa. Zamiast nich w diecie powinny pojawić się chude ryby, dobre tłuszcze roślinne, takie jak olej lniany czy oliwa z oliwek, oraz produkty bogate w błonnik. Jednak sama dieta to za mało. Kluczową, często pomijaną rolę odgrywa to, co pijemy każdego dnia.

Dlaczego picie ma tak duże znaczenie przy wysokim cholesterolu?

Płyny wspierają usuwanie cholesterolu z organizmu na poziomie jelit, wątroby i krwiobiegu. Napoje, które zawierają błonnik rozpuszczalny, antyoksydanty i związki bioaktywne, ograniczają wchłanianie tłuszczów, poprawiają profil lipidowy i wspierają metabolizm. Regularne picie właściwych napojów działa długofalowo, delikatnie, ale skutecznie. To właśnie dlatego w domowych sposobach obniżania cholesterolu picie uznaje się za fundament.

Ile pić w ciągu dnia, żeby to miało sens?

Aby napoje realnie wspierały obniżanie cholesterolu, ważna jest regularność. Najlepiej, by dzienna ilość płynów wynosiła około 1,5–2 litrów. Woda powinna stanowić bazę, a pozostałą część można uzupełniać napojami wspierającymi gospodarkę lipidową. Kluczowe jest codzienne powtarzanie tych nawyków, bo cholesterol nie spada z dnia na dzień. Co pić przy wysokim cholesterolu?

Naturalny lek na cholesterol - zielona herbata

Zielona herbata zawiera katechiny, które ograniczają wchłanianie cholesterolu w jelitach i pomagają obniżyć poziom frakcji LDL. Dodatkowo wspiera pracę wątroby, która odpowiada za gospodarkę lipidową. Regularne picie zielonej herbaty sprzyja także redukcji stanów zapalnych w naczyniach krwionośnych. Najlepiej pić 2-3 filiżanki dziennie, pomiędzy posiłkami (nie na czczo).

Domowy sposób na cholesterol na - herbata z hibiskusa

Hibiskus działa ochronnie na układ krążenia i może obniżać cholesterol całkowity. Zawarte w nim antocyjany wspierają elastyczność naczyń krwionośnych i pomagają regulować ciśnienie. To napój szczególnie polecany osobom, które oprócz cholesterolu zmagają się z nadciśnieniem. Najlepiej pić 1-2 filiżanki dziennie, najlepiej wieczorem, bo nie pobudza.

Napój z siemienia lnianego na cholesterol

Siemię lniane po zalaniu wodą tworzy charakterystyczny żel, który wiąże cholesterol i kwasy żółciowe w przewodzie pokarmowym. Dzięki temu organizm usuwa ich nadmiar, zamiast ponownie je wchłaniać. Regularne picie siemienia wspiera także jelita i poprawia trawienie, co pośrednio wpływa na profil lipidowy. Jak pić? 1 łyżkę siemienia wymieszać w 1 szklance ciepłej wody i pić najlepiej rano lub przed snem.

Mikstura na cholesterol - napój z babki płesznik

Babka płesznik to jedno z najskuteczniejszych naturalnych źródeł błonnika rozpuszczalnego. Po spożyciu pęcznieje w przewodzie pokarmowym, ograniczając wchłanianie cholesterolu z pożywienia. Działa łagodnie, ale systematycznie, dlatego szczególnie polecana jest osobom z przewlekle podwyższonym LDL. Jak spożywać? 1 łyżeczkę babki wymieszać z 1 łyżką jogurtu i popić 1-2 szklankami wody.

Jak obniżyć cholesterol naturalnie? Kefir i maślanka

Fermentowane napoje mleczne wspierają mikroflorę jelitową, a zdrowe jelita mają bezpośredni wpływ na metabolizm cholesterolu. Bakterie probiotyczne pomagają w rozkładzie i wydalaniu cholesterolu, a dodatkowo poprawiają pracę układu pokarmowego. Ile? 1 szklanka dziennie, najlepiej na czczo.

Sok pomidorowy bez dodatku soli

Sok pomidorowy jest bogaty w likopen, który działa przeciwutleniająco i wspiera ochronę naczyń krwionośnych. Może przyczyniać się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu i poprawy elastyczności tętnic, pod warunkiem że nie zawiera dodatku soli. Ile? 1 szklanka dziennie, najlepiej do posiłku.

Jakich napojów unikać przy wysokim cholesterolu?

Przede wszystkim słodkich napojów, soków owocowych w dużych ilościach, napojów energetycznych, alkoholi "na rozrzedzenie krwi" - to mit.