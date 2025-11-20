Co daje picie zakwasu z buraków?

Zakwas z buraka to nie tylko ciekawy dodatek do dań – to naturalna bomba odpornościowa. Regularne picie tego napoju przynosi szereg korzyści:

wzmacnia odporność – buraki są źródłem witaminy C, która wspiera produkcję białych krwinek, kluczowych w walce z infekcjami;

– buraki są źródłem witaminy C, która wspiera produkcję białych krwinek, kluczowych w walce z infekcjami; dostarczanie cennych minerałów – żelazo, magnez, potas i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego;

– żelazo, magnez, potas i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego; wsparcie mikroflory jelitowej – proces fermentacji wytwarza naturalne probiotyki, które korzystnie wpływają na jelita, a te są centralnym elementem odporności organizmu;

– proces fermentacji wytwarza naturalne probiotyki, które korzystnie wpływają na jelita, a te są centralnym elementem odporności organizmu; działanie przeciwzapalne i detoksykujące – zakwas buraczany może wspomagać wątrobę i oczyszczanie organizmu z toksyn, co pośrednio wpływa na lepszą ochronę immunologiczną.

Jak zrobić domowy zakwas z buraka?

Przygotowanie zakwasu buraczanego jest proste, wymaga jednak zachowania odpowiednich proporcji i higieny. Do zrobienia tradycyjnego zakwasu potrzebujesz:

Składniki:

1 kg czerwonych buraków (najlepiej ekologicznych)

1–1,5 litra przegotowanej, ostudzonej wody

1 czubata łyżka soli niejodowanej (np. kamiennej lub himalajskiej)

3–5 ząbków czosnku

kilka liści laurowych

3–5 ziaren ziela angielskiego

opcjonalnie: kawałek skórki z chleba na zakwasie (niesiarkowanego) lub łyżka soku z ogórków kiszonych jako “starter” fermentacji

Przygotowanie:

Obrane i pokrojone buraki włóż do wyparzonego słoja lub glinianego naczynia. Dodaj czosnek, liście laurowe i ziele angielskie. Wodę wymieszaj z solą, aż całkowicie się rozpuści, a następnie zalej nią buraki tak, aby były całkowicie przykryte. Na wierzch możesz położyć mały talerzyk lub kamień do kiszenia, by warzywa nie wypływały. Naczynie przykryj gazą lub talerzykiem i odstaw w temperaturze pokojowej na 5–7 dni.

Codziennie usuwać trzeba ewentualną pianę i delikatnie poruszyć naczyniem. Gdy zakwas nabierze ciemnego koloru i wyrazistego, lekko kwaśnego aromatu – jest gotowy do przelania do butelek i schowania do lodówki.

Jak długo można trzymać zakwas buraczany w lodówce?

Po przefiltrowaniu i schłodzeniu zakwas przechowuj w lodówce. W warunkach chłodniczych fermentacja znacznie zwalnia, a napój zachowa świeżość zwykle od 2 do 4 tygodni – wiele zależy od stopnia zakwaszenia (kwasowości), higieny przygotowania i niskiej temperatury przechowywania. Zawsze kieruj się węchem i wyglądem; ostry, przyjemnie kwaśny zapach jest normalny, natomiast pleśń czy nieprzyjemna, gnijąca woń są sygnałem do wyrzucenia. Przy dłuższym przechowywaniu smak staje się ostrzejszy.

Ile zakwasu z buraka należy pić dziennie?

Dla wsparcia odporności zaleca się spożywanie 50–100 ml dziennie. Można pić go bezpośrednio lub dodawać do sałatek, soków i lekkich koktajli warzywnych. Regularność jest ważniejsza niż duża ilość na raz – codzienne niewielkie dawki najlepiej stymulują mikroflorę jelitową i wspierają układ odpornościowy.

Po jakim czasie widać efekty picia zakwasu z buraka?

Pierwsze efekty można zauważyć już po 2–3 tygodniach regularnego stosowania. Objawia się to m.in.:

mniejszą podatnością na infekcje sezonowe,

lepszym samopoczuciem i większą energią,

poprawą trawienia i regularnością wypróżnień, co pośrednio wspiera odporność.

W przypadku osób z osłabioną mikroflorą jelitową efekty mogą pojawić się nieco później – po 4–6 tygodniach.

Kiedy nie wolno pić zakwasu buraczanego?

Zakwas buraczany, choć uznawany za bardzo zdrowy, nie jest odpowiedni dla każdego. Ostrożność powinny zachować osoby z nadciśnieniem lub chorobami nerek, ponieważ napój zawiera sól i naturalne azotany, które mogą obciążać układ krążenia i filtrujący. Niewskazany może być również dla osób z aktywną chorobą wrzodową żołądka lub nasilonym refluksem, gdyż jego kwasowość może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego. Problemy mogą pojawić się także u osób uczulonych na buraki lub przyprawy używane podczas fermentacji. W każdym z tych przypadków przed rozpoczęciem regularnego picia zakwasu warto skonsultować się z lekarzem.