Jaka cena prądu za 1 kWh w 2025 roku?

W 2025 roku gospodarstwa domowe nie rozliczają się według standardowych taryf za energię elektryczną z powodu przedłużonego do 31 grudnia 2025 r. ustawowego zamrożenia cen. Ustalono, że maksymalna stawka za energię elektryczną w 2025 roku wyniesie 500 zł za 1 MWh, czyli 50 groszy za 1 kWh netto. Po doliczeniu podatku VAT i akcyzy, końcowa cena prądu w taryfie G11 sięga 0,6212 zł za 1 kWh brutto.

Jak wyliczyć, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia elektryczne?

Aby sprawdzić, ile energii elektrycznej zużywają poszczególne urządzenia w domu, wystarczy poznać ich moc, a następnie oszacować, jak długo każdego dnia są używane. Wynik otrzymamy, mnożąc moc urządzenia przez czas jego pracy w kWh – pozwoli to orientacyjnie określić, ile prądu zużywa. Z kolei, aby obliczyć, ile kosztuje nas korzystanie z danego urządzenia, należy ilość zużywanego przez nie prądu (w kWh) pomnożyć przez aktualnie obowiązującą cenę prądu za 1kWh. Warto jednak pamiętać, że niektóre sprzęty, jak np. piekarnik, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury automatycznie przestają na pewien czas pobierać energię. Z kolei urządzenia o zmiennej mocy – takie jak odkurzacz czy pralka – pobierają różne ilości prądu w zależności od trybu pracy i sposobu użytkowania.

Domowi pożeracze prądu. Ile energii zużywają popularne urządzenia?

Czajnik elektryczny – mimo że to jedno z najwygodniejszych urządzeń w kuchni, należy do najbardziej energochłonnych. Szacuje się, że jego roczne zużycie energii wynosi ok. 240 kWh, co przekłada się na koszt około 149,01 zł. Wybór czajnika o mniejszej mocy nie pomoże – woda będzie się gotować dłużej, co w efekcie nie zmniejszy rachunków. Aby ograniczyć zużycie prądu, warto podgrzewać tylko tyle wody, ile rzeczywiście potrzebujemy, zamiast napełniać czajnik do pełna.

Telewizor – pozostaje jednym z głównych „pożeraczy prądu” w wielu gospodarstwach domowych. Przeciętny Polak ogląda telewizję około 5 godzin dziennie. Przy założeniu, że telewizor o przekątnej 40 cali ma moc 70 W, roczny koszt jego użytkowania wynosi około 74,25 zł. Aby zmniejszyć tę kwotę, warto wybierać modele energooszczędne (z klasą energetyczną A lub wyższą) oraz ograniczyć czas spędzany przed ekranem.

Pralka – choć niezbędna w każdym domu, również przyczynia się do wyższych rachunków. Jeden cykl prania zużywa średnio 0,9 kWh, co przy około 100 praniach w roku daje koszt 55,91 zł. Można jednak oszczędzać, piorąc w niższej temperaturze – np. 20°C, co w połączeniu ze skutecznymi detergentami pozwala skutecznie wyprać ubrania, jednocześnie chroniąc tkaniny i obniżając zużycie energii. Warto też wybierać programy dopasowane do rodzaju prania, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia prądu i wody.

Najwięksi pożeracze prądu

Płyta indukcyjna to najbardziej energochłonne urządzenie w kuchni. Codzienna godzinna praca płyty indukcyjnej zużywającej 1200 kW kosztuje przy obecnych stawkach 1,50 zł. Oznacza to, że przeciętnie po roku codziennego używania płyty indukcyjnej przez godzinę zapłacimy 550 zł. Istnieją jednak sposoby, by ten wydatek zmniejszyć. Warto dobrać model o odpowiedniej mocy oraz korzystać z prostych trików oszczędnościowych – na przykład na początku gotowania zwiększyć moc, aby szybciej podgrzać potrawę, a następnie zmniejszyć ją do minimum, by tylko utrzymać temperaturę. Takie działanie pozwala znacząco ograniczyć zużycie energii bez wpływu na jakość gotowania.

Piekarnik może być jednym z głównych źródeł wydatków na prąd. Taki o mocy 2500 W nagrzewany codziennie przez chociaż pół godziny, będzie pobierał 365 kWh w ciągu roku. To przynajmniej 226,74 zł rocznie przy stawce 0,6212 zł za 1 kWh. Warto pamiętać, że nowoczesne piekarniki często mają funkcję termoobiegu lub pieczenia wielopoziomowego, co pozwala przygotować kilka potraw jednocześnie i tym samym oszczędzić energię.

Lodówka to urządzenie działające bez przerwy, dlatego stanowi stały element domowego rachunku za prąd. Średnio w ciągu dnia lodówka pobiera 0,75 kWh, co przy obecnej stawce 1 kWh za 0,6212 zł daje koszt około 47 groszy dziennie i 170 zł rocznie. Można jednak zoptymalizować jej pracę – wystarczy utrzymywać odpowiednią temperaturę wewnątrz i nie otwierać drzwi częściej, niż to konieczne. W chłodniejsze dni warto też ustawić nieco wyższą temperaturę chłodzenia, co zmniejszy pobór prądu. Dobrą praktyką jest również regularne rozmrażanie zamrażarki i dbanie o to, by urządzenie nie stało zbyt blisko źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy kaloryfer.