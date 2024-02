Laluna Unique to jedna z najbardziej kolorowych polskich celebrytek. Gwiazda TTV znana jest też z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej, które regularnie wykonuje. Niedawno poleciała do Turcji, aby "zrobić sobie" nowe zęby.

"Lecę ze Stambułu do Bodrum. Na nowe ząbki. To są moje ząbki i górne są za duże. Buzia mi chudnie i postanowiłam zrobić sobie bardziej naturalne, krótsze i mniejsze. Klinika jest, jak dla mnie, jedną z najlepszych w Europie" - mówiła w sieci Laluna.

Laluna Unique chciała poprawić urodę. Lekarz nie miał wątpliwości

Laluna po przyjeździe do Polski uznała, że znowu chce coś w sobie zmienić. Celebrytka przyznała, że nowe zęby nie pasują do ust. Wargi według niej są za duże.

"Wszystko ładnie, tylko że wydaje mi się, że do tych zębów mam za duże usta. Już terroryzuję lekarzy w Istambule. Jutro lecę robić lip lifta, żeby mi wywinęli" - powiedziała kobieta na InstaStories.

Na filmie, który zamieściła w sieci Laluna wyjawiła, że lekarz odmówił jej wykonania zabiegu. Specjalista wyznał, iż według niego celebrytka jest już idealna i nie musi nic zmieniać.

"No to się zoperowałam. Doktor nie zrobi mi tego. Powiedział, że mam przepiękne usta i nie ma zamiaru ich ruszać i będę gorzej wyglądała, jak to zrobię. Dziękuję. Do widzenia" - powiedziała na nagraniu Laluna.

Laluna chce dalej ingerować w swoją urodę

Celebrytka uwielbia ingerować w swój wygląd. Operacje w Turcji to dla niej norma. W trakcie takiego wyjazdu Laluna poddaje się kilku zabiegom naraz - dzięki temu oszczędza czas i pieniądze.

Gwiazda programów rozrywkowych musi jednak poczekać z kolejnymi zabiegami. Okazuje się, że jest w trakcie odchudzania i lekarze odmawiają jej wykonania zabiegu.

"Tak samo nie zrobi mi żadnej innej operacji, bo jestem w procesie chudnięcia i mam poczekać aż schudnę całkiem, wtedy robię całe ciało i buzię" - powiedziała w sieci Laluna Unique.