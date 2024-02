Jennifer Aniston z pewnością może pochwalić się rewelacyjnymi genami. Jednak prócz nich musi być coś jeszcze. W wielu wywiadach aktorka mówiła, co robi, aby zachować zdrowy i piękny wygląd. Na jaw wyszło kilka trików gwiazdy - nie do wiary, że wystarczy tak niewiele.

Jak Jennifer Aniston dba o urodę? Wyjawiła przepis na młodość

Gwiazda "Przyjaciół" przyznała, że nigdy nie zaniedbała podstawowego kroku w pielęgnacji. Mowa tu o nawilżaniu. Aniston wyjawiła, iż to zasługa jej mamy, która zadbała o to by dziewczyna już od 15. roku życia dbała o swoją codzienną pielęgnacji.

"To chyba dlatego, że przestrzegła mnie o tym mama. Kazała mi nawilżać skórę odkąd skończyłam 15 lat" – powiedziała gwiazda w wywiadzie dla magazynu "InStyle".

Kolejnym trikiem na zachowanie młodego wyglądu było stosowanie przez Jennifer oliwki w codziennej pielęgnacji. Wszystko po to, aby za bardzo nie opalić skóry.

"Kiedy byłam młodsza, smarowałam się cała oliwką dla dzieci i robiłam wszystko, żeby tylko się spiec. Nie byłam kompletnie świadoma, zagrożeń związanych ze słońcem" - mówiła Jennifer w rozmowie z "InStyle".

Obecnie wielka gwiazda stosuje kremy z filtrem. Ten kosmetyk ma zawsze przy sobie.

"Mam go w samochodzie, gdy jestem nad basenem, trzymam go w kuchni, w łazience. Po prostu mam bzika na punkcie ochrony przeciwsłonecznej" - powiedziała w trakcie wywiadu Aniston.

Ostatnim trikiem na zachowanie młodości jest regularne nawadnianie. Jennifer Aniston przyznała, że dziennie wypija prawie 3 litry wody. Według niej to bardzo ważny element pielęgnacji anti-aging. Usuwa on toksyny z organizmu, nawadnia komórki oraz pomaga poprawić krążenie. Warto dodać do tego wysypianie się i mamy przepis na zachowanie młodego wyglądu na długie lata.

"Wysypianie się jest bardzo ważne, podobnie jak picie wody. Woda, woda, woda! Jest niezbędna, aby skóra zyskała ten extra glow" - powiedziała w wywiadzie dla "Vogue".

Jennifer Aniston zdradziła przepis na odmładzające smoothie

Jennifer Aniston prócz picia wody w odpowiedniej ilości, przygotowuje również zdrowe smoothie. Napój dostarcza organizmowi wiele witamin oraz minerałów. Zawiera błonnik, który syci i sprawia, że gwiazda nie ma ochoty na niezdrowe przekąski.

"Lubię przygotowywać sobie szybki koktajl z odżywką białkową, szpinakiem, korzeniem maca, borówkami i sproszkowaną witaminą C" - powiedziała w jednym z wywiadów aktorka.