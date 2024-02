Ewa Minge od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Gwiazda od lat projektuje ubrania oraz dodatki. Jakby tego było mało Ewa Minge lubi również komentować otaczającą ją rzeczywistość. Minge swoimi myślami lubi dzielić się na instagramowym koncie, gdzie można zapoznać się z jej opiniami na temat życia i współczesnego świata.

Odnosząca sukcesy projektantka znana jest również z tego, że ma oryginalny styl, który od lat może inspirować innych. Niedawno jednak postanowiła nieco zmienić swój wygląd. Aż trudno uwierzyć w to, że zdecydowała się na tak poważny krok.

Ewa Minge przeszła spektakularną metamorfozę

Ewa Minge na instagramowym koncie zaprezentowała fanom, że poddała się spektakularnej metamorfozie. Za przemianę kobiety odpowiadał jej wieloletni przyjaciel Maciej Jastrzębski. Na InstaStories Minge przyznała, że to właśnie on namówił ją do zmiany.

"Powiedział, że ruda jestem stara, brzydka..." - napisała Minge w zamieszczonej relacji.

Fryzjer szybko odniósł się do słów projektantki. Według niego blond wygląda znacznie lepiej na włosach Minge niż rudy. Dodatkowo ją odmładza.

"Brzydka nie powiedział, ale uważam, że w blondzie jest Ewie ładniej. Wy ją kojarzycie z rudych, bo tak zaczynała swoją wielką karierę, ale uważam, że blond w pewnym wieku odmładza" - przyznał Maciej.

Stwierdzenie fryzjera okazało się niezbyt fartowne. Ewa szybko je skomentowała.

"Stare baby powinny chodzić w blondzie" - rzuciła żartobliwie projektantka.

W dalszej części relacji na InstaStories fani gwiazdy mogli podziwiać efekt farbowania włosów. Trzeba przyznać, że Minge trudno jest teraz rozpoznać. Pasma nie są jednak w kolorze blond, a w lekko różowym odcieniu.

Internauci skomentowali metamorfozę Ewy Minge

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Ewy Minge. Większość była pod wrażeniem jej nowego koloru włosów.

"Super"; "Efekt końcowy - cudowny!"; "Pani w każdym kolorze jest przepięknie" - pisali internauci.