Joanna Krupa to jedna z najpopularniejszych modelek w Polsce oraz USA. W rodzimym kraju od lat zasiada w jury show "Top model". Niedawno miała też okazję prowadzić program "Razem OdNowa", w którym drugą prowadzącą była Ewa Chodakowska.

Reklama

Znana modelka przyzwyczaiła wiernych fanów do tego, że zawsze prezentuje się nienagannie. Okazuje się, że ona również miewa gorsze dni.

Joanna Krupa zdejmuje doczepy i stawia na naturalność

Reklama

Joanna Krupa na najnowszym filmiku pokazała się w dość niecodziennym wydaniu. Gwiazda zdjęła bowiem doczepiane włosy i pochwaliła się internautom naturalnymi pasmami. Dla większości jej obserwatorów była to diametralna zmiana.

Krupa znana jest ze swojego dystansu do siebie. Podczas nagrania podłożyła dźwięk, w którym słychać słowa: "Ona jest łysa!".

Wideo Joanny szybko stało się viralem. Większość fanek modelki była w szoku, czego nie kryła w sekcji komentarzy.

"Asiu, powinnaś zostać aktorką!"

"Haha... A ja zawsze myślałam, że ty masz tak grube i zdrowe swoje naturalne włosy. I zastanawiałam się, jak ty to robisz"

"Uwielbiam fakt, że to opublikowała. Nie miałam pojęcia, że je nosi. Zawsze myślałam, że jej włosy są naturalnie gęste i piękne" - czytamy w sekcji komentarzy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Jak Joanna Krupa dba o urodę? Wszystko nam zdradziła

Joanna Krupa niedawno w rozmowie z portalem Dziennik.pl zdradziła, co robi, by zachować młodość i rewelacyjny wygląd. Aż trudno w to uwierzyć.

"Jeden trik… tutaj chyba z dziesięć trików mam. Ładny makeup, ładne włosy, światło też musi być ładne - żeby dobrze wychodzić. Ważny jest też fitness, dbanie o skórę. Najważniejsze, żeby być szczęśliwym w środku. Myślę, że to jest istotne. To wychodzi przy rozmowie z ludźmi, to jak się zachowujesz. To jest cały "package". Musisz mieć wszystko - nie jedną rzecz, którą robisz i jest super" - wyznała nam Joanna.

W rozmowie z nami Joanna Krupa przyznała, że mimo wieku warto walczyć o piękną sylwetkę, dbać o skórę oraz włosy.

"No niestety każdy się starzeje, każdy się zmienia i trzeba dbać nie tylko o sylwetkę, ale też o skórę, o włosy i nie odpuszczać" - przyznała Krupa w rozmowie z Dziennik.pl.