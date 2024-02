Sylwia Bomba bardzo szybko zdobyła sławę oraz uznanie fanów. Mogłoby się wydawać, że skoro na co dzień ma styczność z kamerami, to nie ma żadnych kompleksów. Okazuje się, że jest to nieprawda. Sylwia przez wiele lat walczyła ze swoimi kompleksami. To właśnie przez nie zdecydowała się na diametralną metamorfozę.

Reklama

Sylwia Bomba przeszła spektakularną metamorfozę

Sylwia nie raz pokazywała się w naturalnej wersji. Gwiazda nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ po wielu latach w końcu się zaakceptowała. Jakiś czas temu koleżanka Bomby umieściła na InstaStories jej zdjęcie, na którym była 30 kilogramów cięższa.

Reklama

Bomba w wielu wywiadach mówiła, że jej droga do wymarzonej sylwetki była bardzo kręta. W odchudzaniu nie pomagała też jej insulinooporność, z którą mierzy się od wielu lat. Konsekwentne treningi oraz odpowiednia dobrana dieta sprawiły jednak, że Sylwia w końcu osiągnęła zamierzony efekt.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sylwia Bomba zdradziła triki na smukłą sylwetkę

Sylwia Bomba od jakiegoś czasu zachwyca nienaganną sylwetką. Jej wiele fanek zapytało się o jej sprawdzone triki na taki piękny wygląd. Okazuje się, że wystarczy zastosować mały roller w pielęgnacji.

"Mam dla was coś, czego dawno nie było i bardzo dużo było o to zapytań. Jak się mnie pytacie, jaki jeden zabieg wykonuje na brzuchol, to tak naprawdę wykonuje tylko ten zabieg. Robię to bardzo systematycznie i bardzo długo. Uwielbiam to i jestem od tego bardzo uzależniona. Wystarczy 10 minut na jedną partię. Ja najbardziej lubię rolować brzuch, bo najbardziej lubię widzieć na nim efekty" - mówiła na InstaStories Sylwia Bomba.

Podczas innego filmiku Bomba wyznała, że w swojej diecie ograniczyła warzywa skrobiowe.

"Jakie warzywa jeść, a jakich nie jeść, moje drogie panie? Wszystkie skrobiowe, czyli nie jemy ziemniaków, fasoli, kukurydzy" - mówiła influencerka na InstaStories.