Popękane usta mogą być objawem niedoborów niektórych witamin oraz minerałów. Możliwe, że dieta nie jest zbyt bogata w warzywa czy owoce i to właśnie dlatego w organizmie może brakować pewnych składników.

Reklama

3 sposoby na suche i spierzchnięte usta

Spierzchnięte i pękające wargi to często niedobór takich substancji jak witamina A, witamina B, biotyna, a także cynk i żelazo. Jeśli nasze usta są w bardzo złej kondycji, należy szybko zmodyfikować dietę, wprowadzając do niej produkty będące źródłami tych witamin oraz minerałów.

Reklama

Pomadki ochronne na pękające usta

Regularnie stosuj pomadki nawilżające. Skóra warg jest bardzo cienka i delikatna, dlatego usta są szczególnie podatne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Zimą czy nawet latem skóra warg może pękać, a także łuszczyć się. Oznacza to, że trzeba zapewnić wargom intensywną pielęgnację, wzmocnienie oraz ochronę. Pomadki nawilżające aplikowane regularnie sprawią, że usta szybko się zregenerują.

Peelingi do ust na spierzchnięte wargi

Jeśli zależy nam na poprawieniu wyglądu ust, warto regularnie złuszczać skórę warg. W tym celu należy używać peelingi, które są do tego przystosowane. Najlepiej postawić na taki w formie sztyftu - będzie można aplikować go bardzo szybko. Podczas wyboru odpowiedniego kosmetyku warto także zwrócić uwagę na to, by w składzie znalazły się naturalne oleje oraz masła.

Przestań oblizywać usta - to zły nawyk

Reklama

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że regularnie nadgryza czy oblizuje usta. Nie wolno tego robić. Zwilżenie ust śliną może przynieść chwilową ulgę, jednak często prowadzi do wysuszenia. Nie należy oblizywać warg na mrozie, ponieważ to potęguje pękanie warg.

Domowy peeling na popękane usta - wykonanie krok po kroku

Jeśli chcesz, może przygotować domowy peeling na popękane usta. Wystarczy, że w misce wymieszasz jedną łyżkę oleju z jedną łyżeczką cukru. Z tych składników przygotuj masę i nałóż na usta. Wargi masuj delikatnie przez około 3 minuty. Po tym czasie spłucz ciepłą wodą. Na koniec zaaplikuj nawilżający balsam.