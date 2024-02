Kamila Urzędowska sławę i rozpoznawalność zyskała dzięki roli Jagny w "Chłopach". Trzeba przyznać, że produkcja otworzyła jej drzwi do międzynarodowej kariery. Polska produkcja była zgłoszona do Oscarów, ale nie dostała się na shortlisty. Rola Polki została jednak doceniona. Jakiś czas temu Kamila odebrała prestiżową nagrodę European Shooting Stars na festiwalu Berlinale 2024. Urzędowska zachwyca nie tylko na wielkim ekranie, ale i na co dzień. W wywiadzie dla Dziennik.pl zdradziła, jak dba o urodę.