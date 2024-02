Iwona Wszołkówna to nie tylko aktorka serialowa czy filmowa. Kobieta na swoim koncie ma również wiele ról teatralnych. Gwiazda po latach pracy dostała rolę w serialu "Camera Cafe", na którego planie zakochała się w reżyserze. To właśnie dla niego rozstała się z ówczesnym mężem. Warto wspomnieć, że nowy ukochany był od niej o 25 lat starszy.

To jednak serial "Niania" przyniósł Iwonie ogólnopolską rozpoznawalność. W trakcie pracy na planie serialu aktorka dwukrotnie została mamą. W 2005 roku na świat przyszedł jej syn Antoni, a dwa lata później córka Tina.

"To piękny kawał mojego życia, czas wspaniałej zabawy z niesamowitą ekipą, do którego wracam z sentymentem. Na planie urodziłam i wychowałam dwoje dzieci, wspólnie świętowaliśmy, a potem rodzić zaczęły wszystkie moje koleżanki. Od samego rana wszyscy dbaliśmy o to, żeby podczas zdjęć towarzyszył nam ciepły nastrój"- mówiła Iwona w jednym z wywiadów.

Wszołkówna po zakończeniu pracy na planie "Niani" wystąpiła w filmie "Pod mocnym aniołem" oraz w serialu "Prawo Agaty". Niestety później zniknęła z polskiego show-biznesu. W wywiadach mówiła, że chciała zająć się rodziną oraz domem.

"Swój czas wolę poświęcać dzieciom, a nie... scenariuszom" - cytują jej wypowiedź dziennikarze "Świata Seriali".

Metamorfoza Iwony Wszołkówny

Obecnie Iwona niezbyt chętnie udziela się w mediach. Niedawno zrobiła jednak wyjątek i pojawiła się na instagramowym koncie Agnieszki Dygant. Aktorka opublikowała wspólne zdjęcie z Iwoną. Trzeba przyznać, że obydwie panie wyglądają świetnie. Iwona od czasu grania w serialu "Niania" zmieniła kolor włosów na nieco ciemniejszy.

"Czasem przyjaźń przechodzi przez ekran i trwa" - napisała w opisie fotografii Agnieszka Dygant.