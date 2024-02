Wszystkie fanki minimalizmu nie odnajdą się w blue glam makeup, ponieważ makijaż tego typu to coś znacznie bardziej odważnego. Na powiekach bowiem króluje niebieski kolor, który wiosną 2024 roku będzie prawdziwym hitem. W sieci taki makeup zaprezentowały już Kendall Jenner, Bella Hadid, Dua Lipa oraz Hailey Bieber.

Blue glam makeup - podpowiadamy, jak wykonać

Blue glam makeup modny był w latach 80. oraz 90. Makijaż w tym stylu w nowym sezonie będą nosić wszystkie trendsetterki. Wykonanie blue glam makeup jest banalnie proste. Wystarczy jedynie niebieski cień, który w dużej ilości nakładamy na powiekę. Wiele influencerek do tego koloru dodaje odrobinę brązowego. Dzięki temu całość nie będzie się aż tak wyróżniać.

Z kolei jeśli chcemy stworzyć wieczorowy look, koniecznie do niebieskiego cienia dodajmy czarny eyeliner lub ciemniejszy cień do powiek. Taka stylizacja będzie doskonale wyglądać jako smokey eyes.

Jak dobrać kolor cieni do blue glam makeup?

Jeśli chcesz wykonać blue glam makeup na co dzień, koniecznie wybierz odpowiednie kolory, które kontrastują z twoimi oczami. Dzięki nim będziesz prezentować się naturalnie oraz świeżo. Zamiast mocnego kontrastu możesz również postawić na takie barwy, które są zbliżone do koloru tęczówki. Mogą one jednak sprawić, że oczy będą wyglądać na zmęczone.

Jak dobrać cień do powiek pod kolor oczu? Sprawdzone sposoby

Cienie do powiek są jednym z chętniej stosowanych kosmetyków kolorowych. Ich wybór może być jednak bardzo trudny. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniego koloru. Dzięki nam dowiecie się, jakie kolory używać w makijażu dziennym, a jakie w wieczorowym.

Cienie do powiek do niebieskich oczu - tutaj warto wybrać jasny lub głęboki odcień błękitu, sprawdzi się też odcień granatu oraz szarość. Można postawić na matowe cienie, jak i perłowe.

Cienie do powiek do zielonych oczu - jeśli zdecydujemy się na zielone odcienie, to bardzo mocno podkreślimy kolor tęczówki. Warto jednak pamiętać, że cień powinien nieco różnić się od odcienia koloru oczu. Zielone oczy rewelacyjnie wyglądają, kiedy na powiece znajdzie się cień czekoladowy lub ceglany.

Cienie do powiek do oczu brązowych - panie o takim kolorze tęczówek, powinny stawiać na różne odcienie brązu. Dzięki temu kolor oczu zostanie podbity i całość będzie prezentować się jeszcze lepiej. Odważniejsze osoby mogą wybrać odcień turkusowy lub nawet fiolet.