Włosy można zniszczyć bardzo szybko. Odbudowanie ich może trochę zająć, jednak jeśli zależy ci na pięknej fryzurze, jest to gra warta świeczki. Najczęściej dochodzi do przesuszenia łodygi włosa, który poprzez brak odpowiedniego nawilżenia łamie się i kruszy. Sprawdźcie, jakie serum jest najlepsze do zniszczonych włosów.

Co powinno zawierać serum na zniszczone włosy? Podpowiadamy

Serum na zniszczone włosy powinno mieć w swoim składzie sporo emolientów, które nieco obciążą końcówki i lekko je skleją. Takie działanie wykazują woski oraz oleje. Wygładzą one łuskę włosa i sprawią, że pasma nie będą się puszyć. Szczególnie dobre jest połączenie witamin A + E.

Serum na końce w składzie powinno zawierać także lipidy. Kosmetyki, które mają taki składnik otoczą włosy filmem, a także ochronią przed działaniem suchego powietrza czy słońca.

Proteiny – to właśnie one odpowiadają za regenerację i odbudowę końcówek.

Emolienty – wygładzają włos, chronią przed uszkodzeniami oraz nadają połysk.

Humektanty – nawilżają włosy, przez co stają się mniej podatne na łamanie.

Zniszczone końce włosów - jak o nie zadbać?

Spalone końcówki, które są bardzo zniszczone widać gołym okiem. Niestety nie ma sposobu na ich uratowanie. Można na chwilę poprawić ich wygląd, jednak i tak trzeba będzie je ściąć. Tylko wtedy nasze włosy odżyją i znowu staną się piękne i mocne.

Co zrobić, żeby włosy przestały się rozdwajać? Podpowiadamy

Sprawdź, jakie są sprawdzone sposoby na zachowanie dobrej kondycji włosów na lata: