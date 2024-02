Odmładzające fryzury dobrane odpowiednio do wieku mogą sprawić, że nawet dojrzała kobieta będzie prezentować się kilkanaście lat młodziej. Dobre cięcie sprawi, że ubędzie nam lat bez konieczności wizyty u chirurga plastycznego.

Odmładzające fryzury - jakie są najlepsze?

Odmładzające fryzury to takie, które delikatnie opadają na twarz i tworzą artystyczny nieład. Warto również by włosy okalające buzię były ułożone naturalnie, dzięki temu będą bardziej nonszalanckie. Wielu fryzjerów radzi, by postawić na krótkie cięcie w stylu pixie cut. Warto jednak mieć na uwadze to, że taka propozycja nie sprawdzi się u wszystkich. Odmładzające fryzury bardzo często mają mocne cieniowania. Średnie, lekko opadające na twarz włosy również mogą odjąć nam lat.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru odmładzającej fryzury? Podpowiadamy

Jeśli zależy nam na uzyskaniu odmładzającej fryzury, koniecznie postawmy na odpowiednią koloryzację. Źle dobrany odcień może dać nam efekt, inny niż przewidywaliśmy. Czasami warto rozjaśnić nieco włosy, które znajdują się przy twarzy. Ten zabieg szybko odmłodzi nas nawet o kilkanaście lat. Warto też pamiętać o zasadzie, że im ciemniejsze włosy, tym bardziej dojrzały wygląd.

Wybierając odmładzającą fryzurę należy zrezygnować z:

mocnych upięć oraz koków,

asymetrycznych cięć,

jednolitej koloryzacji,

jasnych blondów,

ciężkiej grzywki.

Fryzura odmładzająca - 3 propozycje

Krótsze pasma z przodu - jeśli szukacie odmładzającej fryzury, koniecznie wybierzcie stylizację, w której włosy cieniowane są na całej długości. Jeśli chcecie dodać włosom odrobinę lekkości oraz zwiększyć ich objętość, koniecznie do swojej fryzury dodajcie krótkie pasma z przodu. Wtedy będzie wam znacznie łatwiej uzyskać efekt "wow".

Fale na całej długości - okazuje się, że fale na całej długości włosów również mogą nas odmłodzić. Jeśli włosy nie są w dobrej kondycji, warto je nieco skrócić i stworzyć na nich delikatny skręt. Taką fryzurę można utrwalić lakierem do włosów lub pianką do stylizacji.

Pixie cut - taka fryzura również doskonale sprawdzi się, kiedy będzie zależało nam na odjęciu kilku lat. W takim cięciu warto jednak pamiętać o dobrze dobranej grzywce. Warto, by była ona nieco rzadsza oraz utrzymana w lekkim nieładzie. Dzięki temu włosy zyskają na lekkości, a zmarszczki nie będą aż tak podkreślone.