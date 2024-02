Zimą często zdarza się, że nasza skóra jest wysuszona i popękana. Okazuje się, że wystarczy zaopatrzyć się w niedrogą maść, która w kilka chwil naprawi i zadziała na naszą cerę jak regenerujący opatrunek. Dodatkowo jest na tyle bezpieczna, że mogą stosować ją osoby ze skórą wrażliwą.

Reklama

Najlepsza maść do pielęgnacji skóry suchej - lanolinowa

Maść lanolinowa nie należy do tych najbardziej znanych. To wielka szkoda, ponieważ to bardzo skuteczny produkt, który doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cery podrażnionej. Jest wydajny i ma odżywczą konsystencję, która zapewnia cerze warstwę ochronną.

Reklama

Ten niedrogi kosmetyk łagodzi zaczerwienienia oraz koi skórę. Dodatkowo przyspiesza gojenie się ran czy stanów zapalnych. Można go stosować jako maskę regenerującą na usta. Maść lanolinowa stosowana regularnie zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz ochroni przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych.

Maść z dodatkiem lanoliny ma szerokie zastosowanie, szczególnie warto wykorzystać ją do:

leczenia suchości skóry - lanolina pomaga utrzymać wodę w skórze, dlatego może być, stosować na wysuszone partie ciała,

- lanolina pomaga utrzymać wodę w skórze, dlatego może być, stosować na wysuszone partie ciała, pielęgnacji ust - maść z dodatkiem lanoliny doskonale sprawdzi się jako maseczka na usta lub balsam, który złagodzi podrażnione wargi,

- maść z dodatkiem lanoliny doskonale sprawdzi się jako maseczka na usta lub balsam, który złagodzi podrażnione wargi, złagodzenia podrażnień po goleniu - lanolina dobrze sprawdzi się jako ukojenie podrażnionej skóry po goleniu.

Maść lanolinowa - jak ją stosować?

Niewielką ilość maści lanolinowej należy nanieść na skórę lub usta. Warto stosować ją kilka razy dziennie - oczywiście w zależności od naszych potrzeb. Maść lanolinowa może być również stosowana jako maska na noc. Wtedy jeszcze bardziej odżywi i zmiękczy skórę.