Sylwia Bomba jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie na swoim instagramowym koncie chętnie zamieszcza zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje, jak wygląda jej praca oraz życie prywatne. Niedawno celebrytka znana z programów TTV podzieliła się z internautami przygotowaniami do uroczystego wyjścia. Na nagraniu można zobaczyć ją bez makijażu. Aż trudno poznać, że to ona.