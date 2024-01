Strawberry make-up doskonale sprawdzi się wiosną oraz latem. Dodatkowo będzie wyglądać świeżo i ponadczasowo. Taki makijaż można nosić na co dzień, ponieważ nie jest zbyt wyrazisty. Wykonanie takiej stylizacji jest banalnie proste.

Strawberry make-up - najnowszy trend w makijażu

Hailey Bieber doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest oraz co będzie modne. Znana influencerka rewelacyjnie przewiduje trendy, a także sama je wyznacza. Tak właśnie było w przypadku strawberry make-up.

Truskawkowy makijaż szybko podbił serca internautek z całego świata. Wiele osób komentowało w sieci, że jest to jeden z najważniejszych trendów roku. Strawberry make-up to prawdziwy hit, który na dodatek jest łatwy w wykonaniu.

Strawberry make-up - wykonanie krok po kroku

W tym makijażu twarz jest delikatnie muśnięta podkładem. Z kolei na policzkach różem zaznaczony jest rumieniec. Warto również wspomnieć o piegach. W tym makijażu należy je wykonać za pomocą kredki lub brązowego eyelinera. Na sam koniec należy wytuszować rzęsy.

Strawberry make-up - jaki róż wybrać do tego makijażu?

Róż w makijażu strawberry make-up jest szalenie istotny, dlatego do takiej stylizacji doskonale sprawdzi się kolor, który będzie zbliżony do odcieni truskawek.

Wielu makijażystów radzi, aby wklepywać róż w kości policzkowe, czubek nosa oraz skronie - wtedy ten makijaż ma prezentować się najlepiej.

Strawberry make-up - jak zrobić piegi?

Podczas robienia strawberry make-up koniecznie trzeba pamiętać o piegach. Do ich wykonania należy użyć eyelinera lub pisaka do brwi. Można też oczywiście użyć produktów przeznaczonych do robienia piegów. Kropki należy nanosić na twarz gęsto - efekt musi być taki, jakby opaliło nas słońce. Pamiętajmy jednak, że wszystko ma wyglądać naturalnie.