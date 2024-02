Drożdże to jednokomórkowe organizmy zaliczane do grzybów. Są szeroko stosowane w kuchni. Używa się ich głównie w procesie fermentacji do wytwarzania chleba, wina i innych produktów spożywczych. Możesz także na ich bazie spróbować stworzyć domowe kosmetyki pielęgnacyjne. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Drożdże – sposób na piękny wygląd

Kostka drożdży ma szereg korzystnych właściwości. Znajdziesz w niej m.in. witaminy z grupy B oraz składniki mineralne – np. selen, miedź, cynk oraz żelazo. Te substancje odgrywają istotną rolę w utrzymaniu zdrowia skóry, włosów i paznokci.

Drożdże mają zdolność regulowaniaprodukcjisebum. Dzięki nim osoby borykające się z problemem nadmiernego przetłuszczania skóry mogą zapomnieć o tym problemie. Oprócz tego składniki odżywcze zawarte w drożdżach wspierają wzmacnianie struktury włosów i paznokci. Przyczyniają się bowiem do redukcji łamliwości oraz poprawiają ich kondycję.

Drożdże mają również właściwościantyoksydacyjne, co oznacza, że pomagają w zwalczaniu wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry. Warto użyć ich także wtedy, kiedy na skórze pojawi się trądzik i zaskórniki. Działanieantybakteryjne pozwoli ci szybko zapomnieć o stanach zapalnych na twarzy, ramionach i plecach.

Kąpiel drożdżowa – czego potrzebujesz, aby ją zrobić?

Aby wygładzić skórę na ciele, warto przygotować kąpiel z drożdży. Potrzebujesz do tego całą kostkę drożdży, którą najpierw należy wrzucić do miseczki, zalać letnią wodą i rozpuścić. W kolejnym kroku nalej ciepłą wodę do wanny i wlej rozpuszczony specyfik z drożdżami. Aby podkręcić kosmetyczny efekt, możesz dodać do kąpieli pachnące zioła – np. lawendę. Z pewnością zauważysz, że po wyjściu z wody skóra będzie naprężona, wygładzona i zregenerowana.

Jak przygotować drożdżową maseczkę?

Do stworzenia domowej maseczki z drożdży będziesz potrzebować mleka i miodu. Wykrusz kawałek drożdży z kostki lub użyj produktu w formie płatków, a następnie wymieszaj wszystkie wymienione składniki. Maseczkę możesz nakładać na szyję, dekolt, twarz. Drożdżowy specyfik sprawdzi się także np. na wypryski na ramionach i plecach. Drożdżową papkę warto też nałożyć na dłonie. Po kilkunastu minutach wystarczy zmyć maseczkę wodą i osuszyć skórę.

Drożdżowy kosmetyk na porost włosów

Jeżeli twoją bolączką się wypadające, łamliwe włosy, wzmocnij je domową odżywką z drożdży. Przygotuj ją z żółtek i mleka. Połącz te składniki z drożdżami, dodaj olejek rycynowy i sok z cytryny. Nałóż kosmetyk na włosy i załóż czepek. Po około 30 minutach dokładnie wypłucz włosy wodą. Taką domową odżywkę możesz także wymieszać z odrobiną maski do włosów, którą używasz. Zawarte w drożdżach witaminy, składniki mineralne, a także siarka odbudują łuskę włosów i wzmocnią je od wewnątrz.