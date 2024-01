Masaż skóry głowy powinno wykonywać się regularnie oraz bardzo delikatnie. Tylko wtedy przyniesie zadowalające efekty. Taka czynność powinna trwać nie dłużej niż kilka minut. Najlepiej wykonywać go podczas innych zabiegów pielęgnacyjnych. Można to zrobić np. w czasie kąpieli. Dodatkowo warto dodać ulubione preparaty do skóry głowy - np. wcierki czy maski.

Masaż skóry głowy na porost włosów - jak go poprawnie wykonać?

Jedną z najbardziej praktycznych technik masażu głowy jest wykonywanie go samymi dłońmi w trakcie prysznica czy kąpieli.

Masaż głowy zawsze należy rozpocząć od czoła, stopniowo przesuwając palce w kierunku karku.

Delikatnie uciskając głowę palcami, wykonujemy koliste ruchy, nie odrywając ich od skalpu. Warto by ucisk nie był zbyt mocny.

Następnie przechodzimy do masażu całej głowy. Wykonujemy kuliste ruchy, które pobudzą skalp do wzrostu włosów.

Masaż skóry głowy na porost włosów - czym wykonać masaż?

Podstawowym narzędziem do masażu są nasze palce. Do takiej pielęgnacji można jednak wykorzystać szczotkę z naturalnym włosiem, która jeszcze lepiej pobudzi cebulki do wzrostu.

W wielu sklepach znajdziemy masażery z wypustkami, które mają jeszcze lepiej pobudzać pasma do wzrostu. Tutaj jednak należy pamiętać, aby zbyt mocno nie przyciskać go do skóry głowy, ponieważ może to się przyczynić do podrażnień.

Doskonałym czasem na wykonanie masażu skóry głowy jest wykonanie go podczas mycia pasm. Podczas zabiegu można zaaplikować ulubioną wcierkę lub zrobić peeling do skóry głowy.

Ile powinien trwać masaż skóry głowy? Podpowiadamy

Masaż skóry głowy zazwyczaj powinien trwać około 5 minut. Warto też pamiętać, by robić go regularnie - najlepiej codziennie podczas mycia włosów. Podczas wykonywania masażu należy pamiętać, aby nie podrażnić skóry głowy paznokciami. Może to wywołać stany zapalne, a nawet infekcje.

Masując skórę głowy na początku można zauważyć znacznie większą liczbę wypadających włosów - jest to jednak normalne i nie należy się tym przejmować.

Masaż skóry głowy - efekty

Regularny masaż skóry głowy przynosi wiele pozytywnych efektów. Stymuluje mikrokrążenie i pobudza ukrwienie tkanek, a także odżywia skórę głowy i mieszki włosowe. Dodatkowo jeśli będziemy wykonywać go regularnie wzmocni nasze włosy, a także przywróci im blask i zdrowy wygląd.

Ten kilkuminutowy zabieg może sprawić też, że zawarte składniki odżywcze w kosmetykach będą lepiej wnikać w głąb skóry, a co za tym idzie, wzmocnią się zarówno cebulki, jak i łodygi włosów.