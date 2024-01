Ryż w kosmetyce azjatyckiej stosowany jest od wielu lat. Podobnie do wody ryżowej sprawdzi się w pielęgnacji skóry dojrzałej oraz takiej, na której pojawiły się zmiany skórne. Ryż wykazuje bowiem cenne właściwości, które pomogą w przygotowaniu naturalnych kosmetyków.

Kosmetyki z dodatkiem ryżu - naturalne sposoby na zmarszczki oraz trądzik

Maseczka z ryżu doskonale sprawdzi się wśród osób, których cera jest tłusta lub podrażniona. Ryż bowiem wykazuje działanie wygładzające, kojące, zmniejszające wydzielanie sebum, a także rozjaśniające.

Ryż jest doskonałym źródłem skrobi, dlatego tak chętnie używany jest przy produkcji kosmetyków ukierunkowanych do pielęgnacji cery przetłuszczającej się, łojotokowej oraz trądzikowej.

Maseczka z ryżu - jak wykonać krok po kroku?

Maseczkę do twarzy najlepiej jest przygotować z pełnoziarnistego ryżu, który w swoim składzie ma masę cennych składników. Ryż najpierw należy dokładnie przepłukać wodą, a następnie gotować godzinę. Gdy stanie się miękki, przy pomocy blendera należy go zmiksować, a następnie przecisnąć przez gazę. W ten sposób powstanie kleisty żel, który można wykorzystać jako maskę do twarzy.

Maskę z ryżu należy stosować na oczyszczoną twarz. Warto pozostawić ją na około 15 minut. Po tym czasie domowy kosmetyk zmywamy ciepłą wodą. Po takiej pielęgnacji na skórę należy położyć krem nawilżający lub serum.

Maska z mąki ryżowej - podpowiadamy, jak ją zrobić

Maskę do twarzy można również przygotować z mąki ryżowej. Potrzebna jest do tego odrobina wody oraz dwie łyżki mąki. Tak przygotowaną papkę można od razu nakładać na twarz.