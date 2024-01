Siwe włosy pojawiają się na głowie z wielu różnych powodów. Mogą być oznaką starzenia, jednak wcale nie muszą. Istnieje wiele sposobów na pozbycie się siwizny. Warto jednak poznać domowe triki, które zapobiegną siwieniu oraz usuną ją z włosów.

Reklama

Jak się pozbyć siwych włosów? Podpowiadamy

Jeśli chcecie raz na zawsze pozbyć się siwych włosów, koniecznie zapoznajcie się z naszym procesem odsiwiania. Okazuje się, że może w tym pomóc rezygnacja z używek. Wiele badań wykazało, że osoby pijące regularnie alkohol czy palące papierosy siwieją szybciej niż ci, którzy tego nie robią.

Reklama

Odpowiednią pielęgnacją może być wprowadzenie do swojej codziennej rutyny odżywki lub szamponu odsiwiającego. Takie produkty przywracają włosom ich naturalny kolor i jednocześnie zapobiegają dalszemu pojawianiu się siwizny.

Ważna jest również odpowiednia suplementacja. Warto wprowadzić do swojej diety produkty z odpowiednim składem. Warto by żywność, którą jemy, miała w swoim składzie cynk, siarkę, witaminę A, B oraz E.

Mało osób wie, że regularny masaż głowy również jest bardzo istotny. Poprawia przepływ krwi, który może negatywnie wpływać na cebulki włosów.

Warto również chronić włosy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Działanie słońca jest bowiem nie tylko niekorzystne dla naszej skóry, ale również dla włosów, które pod wpływem światła UV stają się suche. Dodatkowo regularne wystawianie pasm na słońce sprawia, że tracą one pigment, co przyspiesza proces siwienia.

Reklama

Jak odsiwić włosy? Poznaj domowe sposoby

Jeśli zależy nam na odsiwieniu włosów przy pomocy domowych sposobów, koniecznie wypróbujcie nasze sprawdzone zamienniki farbowania. Dzięki nim pasma będą w lepszej kondycji. Dodatkowo zostanie opóźniony proces siwienia. Pojawienie się siwych pasm w głównej mierze zależy od uwarunkowań genetycznych, a także niedobór jodu czy miedzi w organizmie. Warto jednak działać zaradczo i zapoznać się z naszymi domowymi sposobami na odsiwianie włosów.



Płukanka z orzechów włoskich

Garść łupin orzechów włoskich zalewamy mniej więcej pół litra wrzącej wody i parzymy przez godzinę. Po przecedzeniu otrzymanym naparem płuczemy włosy. Płukanka pogłębia kolor i niweluje siwe włosy już po pierwszym użyciu.



Płukanka rumiankowo-cytrynowa

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jaka jest najlepsza płukanka dla blondynek, koniecznie wypróbuj napar rumiankowy połączony z wyciśniętą cytryną. Powstały płyn nałóż na włosy i pozostaw na nich 30 minut. Po tym czasie dokładnie spłucz. Taki napar rozjaśnia włosy, często dając efekt delikatnych refleksów.

Płukanka ziemniaczana

Płukanka ziemniaczana to kolejny sposób na siwe włosy. Do wykonania tego domowego kosmetyku potrzebujemy tylko ziemniaków oraz wody. Obrane ze skórki kartofle gotujemy w dużej ilości wody. Po ostudzeniu otrzymaną wodę wykorzystujemy do płukania włosów.