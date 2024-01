Przygotowanie cery do karnawału wymaga szczególnej uwagi, aby skóra wyglądała promiennie i zdrowo w dniu zabawy. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i jakie proste triki pomogą zadbać o cerę przed karnawałem i w dniu imprezy.

Jak zadbać o cerę przed balem karnawałowym

Pamiętaj o stosowaniu produktów z filtrem SPF w ciągu dnia, aby chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, które mogą wysuszać skórę.

1-2 dni przed zabawą zrób maseczkę z retinolem, która pomoże w regeneracji skóry. Możesz też sięgnąć po maseczkę z ujędrniającym koenzymem Q10.

Unikaj agresywnych zabiegów, które mogą uszkodzić barierę ochronną skóry oraz dotykania twarzy rękami (zapobiega to podrażnieniom).

Nie zapominaj o roli, jaką dieta i nawodnienie odgrywają w kondycji skóry. Picie dużej ilości wody i spożywanie posiłków bogatych w antyoksydanty, zdrowe tłuszcze i witaminy ma ogromny wpływ na cerę. Włącz do swojej diety owoce, warzywa, orzechy i ryby.

Wysypiaj się! Podczas snu organizm intensywnie regeneruje się, co przekłada się na zdrowy wygląd skóry.

Rozładowuj stres. Stres przyczynia się do starzenia skóry. Techniki relaksacyjne i oddechowe pomogą w redukcji stresu. Inny sposobem na relaks i odprężenie całego ciała oraz skóry może być ciepła kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych lub soli Epsom.

Napełnij wannę ciepłą, ale nie za gorącą wodą. Idealna temperatura to około 37-38 stopni Celsjusza. Sól Epsom (sól magnezowa ) jest znana ze swoich właściwości relaksujących. Możesz również dodać kilka kropli ulubionego olejku eterycznego, takiego jak lawenda, eukaliptus czy różany, które mają właściwości uspokajające i odprężające.

) jest znana ze swoich właściwości relaksujących. Możesz również dodać kilka kropli ulubionego olejku eterycznego, takiego jak które mają właściwości uspokajające i odprężające. Zgaś światła i zapal kilka świec, aby stworzyć spokojne i relaksujące otoczenie. Możesz też włączyć delikatną, spokojną muzykę. Po wejściu do wanny spróbuj się zrelaksować, oddychając głęboko i skupiając się na odprężeniu.

Możesz też włączyć delikatną, spokojną muzykę. Po wejściu do wanny spróbuj się zrelaksować, oddychając głęboko i skupiając się na odprężeniu. Czas trwania kąpieli relaksacyjnej zależy od indywidualnych preferencji, ale zaleca się, aby trwała ona od 20 do 30 minut. To wystarczająco dużo czasu, aby ciało mogło się zrelaksować i skorzystać z terapeutycznych korzyści ciepłej wody oraz dodatków, takich jak sole czy olejki eteryczne.

Istotne jest, aby nie przebywać w ciepłej wodzie zbyt długo, ponieważ może to prowadzić do przegrzania ciała i wysuszenia skóry. Dla osób z pewnymi schorzeniami zdrowotnymi, takimi jak problemy z nadciśnieniem, może być konieczne skrócenie czasu kąpieli lub zastosowanie chłodniejszej wody.

Po wyjściu z kąpieli pamiętaj o nawilżeniu skóry. Użyj ulubionego balsamu lub olejku, aby zapewnić skórze dodatkowe odżywienie. Po kąpieli załóż miękkie, wygodne ubranie, które pomoże ci utrzymać ciepło i komfort.

W dniu zabawy karnawałowej

W dniu imprezy nie bierz ciepłego prysznica. Lepszym wyborem będzie 5-6-minutowa kąpiel w chłodnej wodzie. Ciepła woda rozszerza pory, a tego lepiej uniknąć tuż przed imprezą. Zimna woda sprzyja wydzielaniu endorfin. Krótki, chłodny prysznic wprowadzi cię w dobry nastrój.

Po prysznicu posmaruj się lekkim balsamem, który szybko się wchłania. Dobrze, by kosmetyk zawierał jak najwięcej składników naturalnych, np. masło shea czy ekstrakty z roślin.

Zrób szybką maseczkę bankietową, która napnie skórę. Taką maseczkę wykonasz z 1 białka jajka i 1 łyżeczki soku wyciśniętego z cytryny. Białko jajka ma właściwości ściągające i napinające skórę, natomiast cytryna - rozjaśniające i antybakteryjne.

Ubij białko z cytryną, aż do uzyskania lekko piankowej konsystencji. Nałóż maskę na oczyszczoną twarz, omijając okolice oczu i ust. Pozostaw maseczkę na twarzy do momentu, aż całkowicie wyschnie i poczujesz, że skóra jest napięta. Delikatnie zmyj maseczkę ciepłą wodą, a następnie osusz twarz. Nałóż krem.

Pod makijaż użyj kremu z efektem glow. Taki krem zawiera rozświetlające pigmenty lub perłowe cząsteczki, które nadadzą skórze subtelnego blasku.

Zastosuj bazę pod makijaż, która zmatowi skórę, zredukuje widoczność porów i przedłuży trwałość makijażu. Wybierz podkład dopasowany do typu i odcienia skóry. Pamiętaj, aby dobrze go rozprowadzić, tworząc jednolity efekt. Użyj korektora, aby ukryć wszelkie niedoskonałości czy cienie pod oczami. Zastosuj konturowanie, by wymodelować twarz oraz rozświetlacza, by dodać skórze blasku. Makijaż ust i oczu dobierz do swojego typu urody. Na koniec użyj utrwalacza makijażu w sprayu, aby zapewnić długotrwałość efektu.