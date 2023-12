Maski bankietowe można zrobić w domowym zaciszu. Dzięki nim twarz będzie rozświetlona oraz w odpowiedni sposób nawilżona. Przez wiele godzin cera będzie prezentować się zdrowo oraz młodo. Na dodatek makijaż po wcześniejszym nałożeniu takiej maski będzie wyglądał znacznie lepiej.

Maski bankietowe - przygotowanie w domu krok po kroku

Maski rozświetlające doskonale sprawdzą się przy każdym rodzaju cery. Taki kosmetyk ożywi poszarzałą oraz taką pozbawioną blasku. Cienie pod oczami i drobne zmarszczki znikną w kilka chwil.

Przygotowanie takiej maseczki w domu jest bardzo proste. W małej miseczce wystarczy wymieszać łyżeczkę miodu oraz jogurtu, a następnie nałożyć masę na twarz. Po około 20 minutach całość powinno się spłukać ciepłą wodą.

Maska oczyszczająca doskonale zmniejszy widoczność porów oraz pomoże wyregulować wydzielanie sebum. W gotowych kosmetykach tego typu warto na liście składników poszukać węgla aktywnego - to niezawodny sposób, na to, by jak najlepiej zadbać o skórę.

Do przygotowania takiej maski w domu wystarczy nam 1/6 kostki drożdży oraz łyżka ciepłej wody. Te dwa składniki łączymy ze sobą i nanosimy na twarz. Po około 20 minutach zmywamy. Po takim zabiegu nasza cera będzie doskonale przygotowana do tego, by położyć na niej makijaż.

Maski bankietowe - czego szukać w składzie gotowych masek?

Maski bankietowe mają dawać nam natychmiastowy efekt liftingu oraz wygładzenia. Warto by w ich składzie znalazła się witamina E, retinol, kwas glikolowy czy kwas hialuronowy. Dzięki nim nasza skóra w kilka minut będzie odżywiona i bardziej promienna.