Małgorzata Pieczyńska jakiś czas temu w rozmowie z naszą dziennikarką Martą Kawczyńską zdradziła sekret swojego młodego wyglądu. Okazuje się, że jej sposób może wykorzystać każdy. Sprawdźcie koniecznie, co robi aktorka, by wyglądać zdrowo oraz młodo.

Małgorzata Pieczyńska zdradziła sekret młodego wyglądu

Małgorzata Pieczyńska znana jest ze swoich wielu ról teatralnych i telewizyjnych. Gwiazda od lat dba również o swoje zdrowie oraz sylwetkę. Niedawno zdradziła nam, jak dokładnie wygląda jej rutyna.

Małgorzata Pieczyńska w rozmowie z naszą dziennikarką wyznała, że jogę praktykuje już od 20 lat. Trzeba przyznać, że to szmat czasu, dlatego nie można się dziwić, że gwiazda od lat zachwyca zgrabną sylwetką. Aktorka wyznała również, że aktywność fizyczna, która jest także jej hobby, pomaga zachować jej sprawność.

"Joga to już jest dwadzieścia lat mojego życia i to jest naprawdę ścieżka harmonijnego rozwoju. To nie są jakieś wygibasy i nie jest to tylko sprawność fizyczna. Wydaje mi się, że nie ma człowieka szczęśliwego i akceptującego siebie, który cierpi ból i nie może się schylić, nie może sam sobie zasznurować butów. Wszystko mu pstryka i właściwie całe jego ciało mu przeszkadza" - powiedziała w rozmowie z naszym portalem aktorka.

Małgorzata Pieczyńska o jodze: To jest nauka wartościowania

W dalszej części rozmowy Małgorzata wyznała nam, że nie pochwala bezrefleksyjnego ćwiczenia na siłowni. Według niej może to być dewastacyjne dla naszego organizmu. To właśnie dlatego według niej joga jest lepsza. Nie tylko poprawia wydolność, ale sprawia, że możemy lepiej poznać swój organizm. Nieco się wyciszyć i odpocząć.

"Dzięki jodze dbamy o tę naszą tężyznę fizyczną, dzięki której będziemy się dobrze czuć w naszych ciałach. Oprócz tego joga to ścieżka rozwoju. To jest nauka wartościowania. (...) Niekrzywdzeniem siebie samej. Na przykład na siłowni niepakowaniem bezrefleksyjnie tysięcy kilogramów w łokcie, w kolana przy łomocie jakiejś muzyki, co może być po prostu dewastacyjne dla naszego ciała, wręcz brutalne" - wyjawiła nam Małgorzata.

Dlaczego Małgorzata Pieczyńska poleca jogę?

Aktorka dodała także, że według niej podczas praktykowania jogi nie można zrobić sobie krzywdy.

"Joga nie ma takich przyrządów, które spowodowałyby, że zrobimy sobie nimi nieświadomie krzywdę. To jest praca z własnym ciałem i bez konkurencji, bez gonitwy. To takie spotkanie ze sobą i jeszcze na dodatek wypełnione harmonijnym i spokojnym oddechem" - przyznała Małgorzata.