Kate Winslet od lat wygląda nienagannie i zachwyca swoją urodą. Aktorka należy do tych gwiazd, które nie ingerują w swój wygląd i raczej wolą stawiać na odpowiednio dobraną pielęgnację niż zabiegi medycyny estetycznej. Kate ma jednak pewien sposób na to, by jej wygląd wprawiał w osłupienie.

Kate Winslet zniewala spojrzeniem - poznaj jej prosty trik na piękny wygląd

Kate Winslet uwielbia stosować ten jeden trik makijażowy. Chodzi o to, że aktorka maluje na powiece cienką linię tuż rzęsach. Na końcu oka kreskę kieruje delikatnie ku górze. Najczęściej robi to przy pomocy eyelinera, jednak cienka kredka również się tu sprawdzi. Dzięki temu oko wygląda na większe, niż jest w rzeczywistości.

Aktorka wybiera też jasne cienie, które mają za zadanie rozświetlić powiekę. Nakłada je również w wewnętrznym kąciku oka.

Jak powiększyć oko makijażem? Podpowiadamy

Jeśli zależy nam na powiększeniu oka, warto na linię wodną położyć białą kredkę. Sprawi ona, że oko się "otworzy" i będzie sprawiać wrażenie większego i bardziej wypoczętego.

Kolejnym sposobem na to by oko wydawało się większe, jest nałożenie dużej ilości tuszu na rzęsy. Najlepiej włoski wcześniej podkręcić zalotką. Efekt będzie fenomenalny.

Podczas wykonywania makijażu warto pamiętać o brwiach. Odgrywają one istotną rolę i mogą sprawić, że cały makijaż będzie prezentował się znacznie lepiej. Pod łuk brwiowy warto nałożyć jasny, matowy cień i dobrze go rozblendować - to sprawi, że oko się otworzy.