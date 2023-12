Kosmetyki do makijażu oraz pielęgnacji powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach. Dzięki temu przez długi czas będą cieszyły nas swoją trwałością. Okazuje się, że wbrew pozorom nie jest to wcale tak trudne jak może się wydawać. Poznajcie sprawdzone triki.

Reklama

Jak nie przechowywać kosmetyków? Podpowiadamy

Kosmetyki nie powinny być przechowywane w miejscach nasłonecznionych oraz ciepłych. Ważne jest również, by dokładnie zamykać opakowanie po skorzystaniu z nich. Warto pamiętać, aby produkty do makijażu czy pielęgnacji przechowywać w ciemnym miejscu. Nie należy też trzymać takich produktów w miejscu, gdzie występuje duża wilgoć, ponieważ może to szkodzić kosmetykom.

Reklama

Gdzie przechowywać kosmetyki? Te miejsca będą najlepsze

Większość osób przechowuje kosmetyki w łazience, co jest ogromnym błędem. Łazienka w mieszkaniu czy domu to najczęściej jedno z cieplejszych i bardziej wilgotnych miejsc w całym domu. Kosmetyki powinny być przechowywane w miejscach suchych, a najlepiej w temperaturze pokojowej.

Kosmetyki można przechowywać w pokoju, a najlepiej w zamykanej kosmetyczce lub kuferku. W sypialni można zorganizować miejsce, w którym trzymać będzie można kosmetyki do makijażu, a także balsamy do ciała czy kremy do twarzy.

Niektóre produkty należy trzymać w lodówce. Niska temperatura sprawi, że w kosmetykach nie rozwiną się bakterie, a dodatkowo poprawią ich efektywność.

Jak przedłużyć ważność kosmetyków? Poznaj proste sposoby

Jeśli zależy nam na jak najdłuższym przedłużeniu ważności kosmetyków, warto zastosować się do kilku trików, które nam w tym pomogą.