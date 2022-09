Lśniące włosy wyglądają nie tylko pięknie, ale i zdrowo, dlatego nie dziwi nas, że wiele kobiet marzy o takich włosach. Jeśli brak połysku dotyczy twoich włosów, warto poszukać potencjalnych źródeł tej sytuacji. Przyczyny mogą być bardzo różne, ale na wiele z nich mamy wpływ.

Źle dobrane kosmetyki do włosów lub ich nadmiar

Matowe i pozbawione blasku włosy mogą być efektem źle dobranych preparatów do ich pielęgnacji. Jeśli na przykład mamy włosy mocno przetłuszczające się i wymagają one codziennego mycia, powinniśmy stosować profesjonalny szampon trychologiczny, który będzie działał seboregulująco, ale również nawilżająco i wyrównujące barierę hydrolipidową, a nie preparat wyłącznie z silnym detergentem.

- Gdy włosy tracą naturalne sebum, na przykład w efekcie używania zbyt agresywnych preparatów do mycia, tracą barierę ochronną i mogą nie tylko zacząć się przesuszać, ale także stawać się matowe – mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Niewłaściwie dobrany szampon pozbawiający włosy naturalnej bariery ochronnej to jedna z możliwych przyczyn posiadania matowych włosów. Drugą z przyczyn może być zbyt duża ilość preparatów używanych zarówno do pielęgnacji, jak i stylizacji włosów. Nadmiar środków stylizacyjnych może powodować niepotrzebne obciążenie włosów, w rezultacie będzie osłabiać się ich kondycja, co może mieć wpływ na pozbawienie ich blasku. Warto zwrócić szczególną uwagę na ilość stosownych kosmetyków do stylizacji, które w nadmiarze mogą prowadzić do nadbudowania filmotwórczych polimerów na trzonie włosów. Jeśli nie uda się ich dobrze zmyć, będę one się gromadzić i również skutkować utratą blasku naszych kosmyków. Marząc o lśniących, zdrowych włosach nie można zapominać także o skórze głowy. Jej kondycja ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu mieszków włosowych i włosów w dobrym stanie. Pożądanym nawykiem jest regularne wykonywanie peelingu skalpu, który pozwoli na utrzymania prawidłowej higieny okołomieszkowej przez usunięcie zanieczyszczeń, resztek kosmetyków oraz zrogowaciałego naskórka ze skóry głowy.

Niewłaściwa dieta

Stan włosów w dużej mierze zależy od stosowanej przez nas diety. Jeśli brakuje w niej określonych składników odżywczych, na przykład nienasyconych kwasów tłuszczowych, cynku czy białka, może to przekładać się na matowanie włosów. Aby nasze włosy były zdrowe, lśniące i mocne potrzebują przede wszystkim odpowiednio zbilansowanego jadłospisu, bogatego w składniki mineralne i witaminy. Nawet niewielkie ich braki potrafią szybko odbić się na kondycji włosów.

- Jeśli dieta jest dobrze zbilansowana, wówczas nasze włosy są prawidłowo nawilżone i odżywione od środka. Z myślą o zdrowych i lśniących włosach w naszej diecie powinny znaleźć się ryby – szczególnie morskie zawierające kwasy omega-3, oliwa, jaja, sery, nasiona roślin strączkowych, chude mięso, pestki np. dyni, orzechy, jak również płatki owsiane czy otręby pszenne. W jadłospisie nie może oczywiście zabraknąć owoców i warzyw, które są cennym źródłem witamin i antyoksydantów, co pozwala nam lepiej odżywiać i wzmacniać włosy. Ważne dla kondycji włosów są także minerały, te kluczowe poprawiające ich stan to miedź, krzem i cynk. Lista produktów, które korzystnie wpływają na stan włosów jest długa. Jeśli mamy problem z jej realizacją lub czujemy, że popełniamy kluczowe błędy dietetyczne, które szkodzą naszym włosom, warto skonsultować się z trychologiem lub dietetykiem – podpowiada Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Zbyt wysoka temperatura przy stylizacji i myciu włosów

Włosy nie lubią wysokich temperatur, które mogą być na przykład wykorzystywane w trakcie ich stylizacji z użyciem suszarki, lokówki czy prostownicy. Zbyt wysoka temperatura suszenia czy kręcenia włosów może prowadzić nie tylko do ich matowienia, ale także do przesuszenia. Jeśli poddajemy włosy regularnie wysokiej temperaturze, wpływa to niekorzystnie na łodygę włosa i prowadzi do trwałych jej mikrouszkodzeń.

- Jeśli już decydujemy się na suszenie włosów czy ich stylizację na gorąco, korzystajmy zawsze z preparatów zapewniających im termoochronę. Warto również wspomnieć o funkcji jonizacji jako dodatku do suszarek, która zapewni włosom połysk i gładkość poprzez neutralizowanie ładunków dodatnich osiadających na włosach powodujących ich elektryzowanie się. Jeśli nasze włosy są mocne i zdrowe, to korzystanie z suszarki, szczególnie jeśli posiada ona regulację nawiewu czy funkcję jonizacji, nie powinno im zaszkodzić. Natomiast jeśli są one osłabione i zniszczone, proces suszenia może potęgować ten stan – mówi ekspertka.

Włosy nie lubią także gorącej wody, która może prowadzić do rozchylania łusek. Warto szczególnie do płukania włosów po myciu i zastosowaniu odżywek i masek używać chłodnej wody. Ta prosta czynność sprzyja domykaniu rozchylonych łusek i wygładzaniu włosów. Dodatkowo można zastosować prostą płukankę z letniej wody i cytryny, która wygładzi i nabłyszczy włosy.

Zbyt twarda woda

Włosy mogą także utracić blask, gdy myjemy je zbyt twardą wodą. Czy mamy taką w kranie, możemy sprawdzić badając próbkę wody lub domowym sposobem przyglądając się osadowi w czajniku, wlewając do niego wodę z kranu i przez kilka dni i obserwując czy szybko pojawi się w jego wnętrzu kamień. Jeśli myjemy włosy twardą wodą, będzie osadzać się na nich nadmiar minerałów, co może również pozbawiać je blasku. Rozwiązaniem tej sytuacji może być na przykład założenie filtra do wody, używanie do mycia przegotowanej wody lub kończenie mycia płukanką z zastosowaniem cytryny.

Matowość włosów może być także efektem działania promieni słonecznych, szczególnie jeśli poddajemy je zbyt długiej ekspozycji bez właściwej ochrony przed promieniami UV-A i UV-B, działania chlorowanej, basenowej wody i słonej wody morskiej, jak również wynikiem zabiegów koloryzacyjnych prowadzących do otwarcia łusek. Jeśli chcemy mieć błyszczące włosy, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na codzienne nawyki pielęgnacyjne, wykorzystywanie środków i zabiegów stylizacyjnych oraz naszą dietę.