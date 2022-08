Pielęgnując włosy, często zapominamy o ważnym elemencie, jakim jest linia włosów i jej właściwym oczyszczaniu. Należy prawidłowo zadbać nie tylko o skórę głowy i włosy ale także o tą część twarzy. Konieczne jest prawidłowe usunięcie z niej na przykład, pozostałości po kosmetykach, kurzu czy brudu.

Reklama

Oblepione kosmetykami włosy i zatkane ujścia gruczołów łojowych na skórze głowy nie służą zdrowiu włosów w tej części. Używane do codziennej pielęgnacji produkty i środki do stylizacji oraz zanieczyszczenia i kurz unoszący się w powietrzu mogą powodować, że z czasem nasze włosy będą wyglądały coraz gorzej.

Ważnym i podstawowym punktem pielęgnacji skóry głowy i włosów jest ich mycie. Kiedy na linii włosów dochodzi do braku regularnego oczyszczenia z lakieru, pianki czy żelu może dojść do podrażnienia skalpu oraz nawet kruszenia się włosów. Dodatkowo należy pamiętać, aby starannie wypłukiwać z linii włosów szampon podczas mycia. Pozostające na skórze środki myjące, które nie zostały wystarczająco dokładnie spłukane mogą powodować świąd lub łupież występujący w tym obszarze.

- Na włosach codziennie osadza się wiele substancji, jak na przykład toksyny, środki stylizacyjne, silikony pochodzące z kosmetyków, chlor, ale także nadmiar sebum oraz kurz i brud. Nadprodukcja sebum oraz potu w wyniku wysiłku fizycznego może dodatkowo przyczyniać się do problemów skóry głowy, a czasem nawet do wypadania włosów – wyjaśnia Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Mycie skóry głowy i włosów to nie tylko dbanie o higienę, ale również zabieg pielęgnacyjny, dlatego tak istotne jest aby wykonywać go prawidłowo. Każda skóra głowy wymaga innej pielęgnacji. Częstotliwość mycia i szampon dobieramy indywidualnie do typu naszej skóry głowy. Produkt, który po umyciu powoduję świąd, pieczenie, zaczerwienienie lub łojotok ewidentnie nie jest produktem przeznaczonym do naszej skóry. Jeśli skóra silnie przetłuszcza się, należy wybrać szampon oczyszczający z właściwościami regulującymi sebum, ale dedykowany do codziennego stosowania.

Reklama

Podstawą zdrowego wyglądu włosów jest dobra kondycja skóry głowy, a ona wymaga regularnego oczyszczania, które możemy realizować za pomocą odpowiednio dobranego oraz właściwie wykonanego peelingu. Linia włosów jest często pomijana podczas masażu głowy. Peeling skóry głowy jest także ważnym elementem pielęgnacji, o którym się często zapomina. Niezbędny do utrzymania prawidłowej higieny, pozwala na dokładne usunięcie zanieczyszczeń, resztek kosmetyków oraz zrogowaciałego naskórka. Istotnym czynnikiem w doborze peelingu jest jego pH, czyli ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworu. PH peelingu skóry głowy powinno mieć odczyn kwaśny, czyli mieścić się w przedziale od 3,0 do 5,5. Taki przedział zapewnia prawidłowe złuszczenie zrogowaciałego naskórka, przygotowanie skóry pod aplikację produktów ze składnikami aktywnymi oraz regulację procesu proliferacji naskórka. Mając na uwadze jego istotny wpływ na kondycje włosów, powinno się go wykonywać co najmniej raz w miesiącu. Z kolei osoby zmagające się z problemami skórnymi warto, aby wykonywały go częściej, nawet raz w tygodniu.

Na kształt linii włosów wpływa wiele czynników takich jak wiek, gospodarka hormonalna, genetyka czy po prostu rytuały pielęgnacyjne. Chociaż istnieje wiele czynników, które determinują jej stan niezwykle ważne jest również właściwa higiena. Linia włosów jest zazwyczaj pomijana zarówno podczas mycia twarzy jak i mycia włosów.