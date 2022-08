Przyklapnięte, nieświeże włosy kilka godzin po myciu mogą być sygnałem, że nasza skóra głowy nie radzi sobie z nadmierną aktywnością gruczołów łojowych. Nie powinniśmy jednak traktować tego zjawiska tylko w aspekcie estetycznym, gdyż wzmożone przetłuszczanie się włosów jest również potencjalnym zagrożeniem dla ich zdrowia.

- Aby wyeliminować problem przetłuszczających się włosów, należy nie bagatelizować tematu, gdyż z czasem może się on odbić się na zdrowiu naszej skóry głowy. Warto ustalić jego przyczynę konsultując problem ze specjalistą. Czasem przyczyna jest łatwa do rozwiązania, bo wynika choćby z niewłaściwej pielęgnacji skóry głowy. Wówczas pomocna będzie wizyta u trychologa, który wykona trichoskopię, aby ocenić stan skóry głowy i włosów oraz dobierze odpowiednią do danego problemu terapię oraz udzieli niezbędnych wskazówek dotyczących codziennej pielęgnacji. Zdarza się jednak, że problem przetłuszczających się włosów jest powiązany z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu organizmu. W przypadku pań może być to na przykład efekt zbyt wysokiego stężenia testosteronu w kobiecym organizmie czy problemów z tarczycą. Wymaga to wówczas konsultacji z endokrynologiem – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Jakie mogą być przyczyny przetłuszczania się włosów?

Wzmożona produkcja sebum, gdy gruczoły łojowe zbyt intensywnie pracują może skutkować podrażnieniem skóry głowy, jej świądem, jak również łupieżem. Przyczyn nadmiernego przetłuszczania włosów jest wiele. Wśród najczęstszych można wymienić na przykład: zaburzenia hormonalne i choroby tarczycy czy łojotokowe zapalenie skóry głowy. Sprzyja mu także nieprawidłowa dieta uboga w witaminy, jak również stres, jeśli nie potrafimy łagodzić jego skutków. Przyczyną nadmiernej aktywności gruczołów łojowych objawiających się w postaci przetłuszczającej się skóry głowy jest także często nieprawidłowa jej pielęgnacja. Przykładem jest choćby używanie zbyt silnie oczyszczających szamponów, zawierających mocny detergent w składzie. Błędem w pielęgnacji jest również używanie zbyt dużej ilości produktu do mycia, obciążającego włosy i mycie ich za gorącą wodą, co może skutkować większą produkcją sebum.

- W skórze głowy znajdują się gruczoły łojowe wydzielające sebum odpowiedzialne za wytwarzanie warstwy hydrolipidowej odpowiedzialnej za utrzymanie prawidłowej hydratacji, czyli uwodnienia. Jeśli pod wpływem jakiś nieprawidłowości w organizmie lub czynników zewnętrznych, gruczoły łojowe zaczynają produkować zbyt dużo sebum, wówczas włosy szybciej przetłuszczają się. W efekcie nasza fryzura wygląda nieświeżo i nieestetycznie, włosy są oklapnięte i brakuje im witalności – mówi trycholog, Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Nie bez znaczenia są również czynniki środowiskowe, jak zanieczyszczenia w postaci kurzu czy smogu, które osadzają się na włosach, przyczyniając się do ich szybszego przetłuszczania się. Nadmierna aktywność gruczołów łojowych może mieć również podłoże genetyczne, co wówczas utrudnia uporanie się z problemem.

Jak walczyć z nadmiernym przetłuszczaniem się włosów?

Jeśli przyczyną przetłuszczania się włosów nie są problemy hormonalne, możemy spróbować na początku uporać się z nimi we własnym zakresie. Punktem wyjścia jest zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji, szczególnie w kwestii mycia skóry głowy z tendencją do przetłuszczania się. Warto wówczas wdrożyć do mycia produkty z wyciągami roślinnymi, na przykład zawierające pokrzywę, czarną rzepę czy łopian. Ważne jest, aby wybierać szampony, które pomogą nam przywrócić prawidłową mikroflorę naskórka. Pomocne będą także peelingi skóry głowy, gdyż zapewnią redukcję zrogowaciałego naskórka i eliminację grudek łojowych. Przy stosowaniu peelingu, warto pamiętać o prawidłowym jego doborze ze względu na jego pH, czyli wskaźnik kwasowości produktu, który powinien mieścić się w granicach od 3,0 do 5,5 pH. W przypadku diety, warto wzbogacić ją o produkty zawierające dużo żelaza i witaminy kluczowe dla włosów, jak A, D, E, K oraz witamin z grupy B, które będą pozytywnie wpływały na ich kondycję.

Jeśli jednak nie widzimy pozytywnych efektów po wprowadzeniu zmian do nawyków pielęgnacyjnych i żywieniowych, warto skonsultować się z trychologiem. Specjalista realizując wywiad połączony z trichoskopią, oceni kondycję skóry głowy i włosów oraz stwierdzi, czy nie ma do czynienia z poważniejszymi problemami skóry głowy, na przykład z łojotokowym zapaleniem skóry. W razie potrzeby zarekomenduje nam również kontakt z lekarzem danej specjalizacji, jeśli zauważy inne, niepokojące sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organizmu, które przyczyniają się do wzmożonego przetłuszczania się włosów.