Kluczem wdrożenia skutecznego planu naprawczego dla włosów po urlopie jest przede wszystkim systematyczności w stosowaniu codziennej pielęgnacji oraz regeneracji. Aby przygotować dobry plan naprawczy, należy zacząć od oceny kondycji naszych włosów i skóry głowy.

Sprawdź stan włosów, oceń potrzeby i problemy

Podczas wakacji nie jesteśmy w stanie uniknąć zetknięcia ze słońcem, które w nadmiarze sprawia, że włosy robią się bardziej suche i łamliwe oraz zaczynają się rozdwajać. Często również zapominamy o tym, że ochrony przed promieniowaniem UV potrzebuje nie tylko nasza skóra, ale także włosy i skalp. Rzadko stosujemy profilaktyczne działania, aby zabezpieczyć włosy przed wodą morską, pod wpływem której kosmyki tracą swoją naturalną wilgoć czy chlorowaną, która pozbawia skórę głowy naturalnego ochronnego biofilmu. Popełniamy często nieświadomie wiele błędów w okresie letnim odbijających się na kondycji naszych włosów. Dlatego ocena stanu włosów po powrocie z wakacji to punkt wyjścia do zastosowania regeneracji. Można wykonać ją samodzielnie na podstawie wyglądu włosów, ale gdy widać, że włosy są bardzo zniszczone, zaczynają wypadać lub zauważamy jakieś niepokojące zmiany na skórze głowy, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Trycholog zrealizuje wywiad dotyczący zdrowia i kondycji włosów, badanie fizykalne oraz badanie trichoskopowe. Uzyskane informacje pozwolą efektywnie ocenić z jakimi ewentualnymi problemami mierzą się włosy i skóra głowy. Specjalista dokona nie tylko ich oceny, ale także może udzielić cennych wskazówek dotyczących codziennej pielęgnacji.

Oczyszczanie – niezbędne, aby zacząć proces regeneracji włosów

Osłabione po letnich wyjazdach włosy, łamliwe i pozbawione blasku potrzebują mocnej odbudowy ich struktury. Należy zacząć jednak od oczyszczenia skóry głowy z resztek nagromadzonych kosmetyków, zanieczyszczeń czy kurzu. W tym celu możemy zastosować szampony głęboko oczyszczające. Jeśli mamy problemy ze skórą głowy, jest ona podrażniona czy mocno się złuszcza, warto po konsultacji trychologa, zastosować specjalistyczne szampony. Ważnym elementem, często bagatelizowanym, jest również peeling skóry głowy.

- Zdrowe i piękne włosy są wytworem czystej, zrównoważonej skóry głowy, a dokładnie jej naskórka. Stosowanie peelingu zapewnia redukcję zrogowaciałego naskórka, eliminację grudek łojowych oraz dotlenienie skóry głowy. Dzięki systematycznemu i prawidłowo wykonywanemu peelingowi skóry głowy, uzyskujemy lepszą absorbcję składników aktywnych zgromadzonych w ekstraktach czy ampułkach, wykorzystywanych na kolejnym etapie pielęgnacji. Istotny jest jednak dobór preparatu właściwego do naszego typu skóry głowy i jej dolegliwości – mówi Anna Mackojć, trycholog.

Odbudowa i regeneracja – kilka podstawowych wskazówek

Oczyszczona skóra głowy i włosy są gotowe do kolejnego etapu powakacyjnego planu naprawczego. Jednym z podstawowych problemów po letnich wyjazdach są przesuszone włosy, dlatego ważne jest ich nawilżenie od nasady aż po same końce, aby odzyskały witalność. Do pielęgnacji takich włosów warto wdrożyć produkty zawierające humektanty i emolienty, które pomogą w przywracaniu włosom nawodnienia i elastyczności. Warto również sięgnąć po odbudowujące serum do włosów, gdyż w takim preparacie występuje wyższe stężenie aktywnych składników niż w tradycyjnych odżywkach. Może ono zawierać na przykład peptydy biomimetyczne, pielęgnacyjne oleje, kolagen czy keratynę.

- Zniszczone po lecie końcówki włosów warto podciąć, gdyż połamane, postrzępione nie tylko nie wyglądają estetycznie, ale nie sprzyjają regeneracji włosów. Niestety regularne podcinanie końcówek nie ma wpływu na proces porostu włosów, ale mimo to warto je systematycznie wykonywać co 3-4 miesiące. Końcówki włosów są wówczas mocniejsze i wyglądają na zdrowsze – podpowiada Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Czasami jednak, gdy stopień przesuszenia i zniszczenia włosów jest wysoki, a domowa pielęgnacja okazuje się niewystarczająca, można rozważyć zabiegi dostępne w gabinetach trychologicznych. Dobre efekty przynosi na przykład zabieg regeneracji włosów z wykorzystaniem pudru perłowego.

- Puder perłowy, uzyskiwany z autentycznych czarnych pereł japońskich, zawiera m.in. proteinę perłową zwaną conchiolin, która według wzoru strukturalnego odpowiada dokładnie ludzkiej keratynie i pozwala dokładnie regenerować łodygę włosa. Proces regeneracji jest także długotrwały, ponieważ proteina perłowa zawiera 20 niezbędnych aminokwasów, które są potrzebne do wytworzenia ciała włosa – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog.

Powakacyjna regeneracja, aby przyniosła pożądane efekty powinna być systematyczna i dokładna. Jeśli chcemy efektywnie wzmocnić włosy po letnim okresie, to nie zapominajmy o ich nawilżaniu, odbudowie i ochronie przed kolejnymi zniszczeniami, które mogą być efektem na przykład stosowania stylizacji na gorąco bez odpowiedniej termoochrony. Nie zapominajmy także, że oprócz odpowiedniej pielęgnacji, włosy potrzebują do regeneracji witamin i składników mineralnych, dlatego zadbajmy także o zdrową dietę dla organizmu i kosmyków.