W amerykańskiej sieci sprzedaży Walmart pojawiła się torebka łudząco podobna do kultowego modelu Birkin francuskiego producenta dobór luksusowych Hermès. Model wykonany jest ze skóry naturalnej, kształtem przypomina torebkę Birkin i nazywa się - nieprzypadkowo - Wirkin. Torebka kosztuje zaledwie 80 dolarów (ok. 330 złotych), co stanowi ułamek ceny oryginalnej torebki z logo marki Hermès.

Ceny luksusowych torebek Birkin zaczynają się od 25 tys. dolarów (około 103 tys. złotych), a - w zależności od unikanlności modelu - mogą sięgać nawet 400 tys. dolarów (1,654 mln złotych). Oryginalne torebki marki Hermès wykonywane są ręcznie przez rzemieślników. Są one obiektem pożądania dla wielu amatorów dóbr luksusowych na świecie. Aby móc kupić ikoniczną torebkę trzeba zapisać się na listę oczekujących i czekać na kontakt. Zdarza się, że czas oczekiwania to nawet kilka lat.

"Birkin" z Walmarta hitem sprzedaży. W internecie burza

Torebka Wirkin z sieci Walmart natychmiast stała się hitem sprzedaży, co nie umknęło uwadze mediów - informacja na ten temat pojawiła się w wielu zagranicznych mediach m.in. w CNN. Producentem duplikatu torebki Birkin jest firma Kamugo. Model ma być wykonany z bydlęcej skóry. Według CNN - w świetle prawa - torebki Wirkin nie jest podróbkami, ponieważ nie widnieje na nich logo francuskiej firmy. Popularność duplikatu torebki Wirkin, która niemal natychmiast się wyprzedała, wzbudziła ogromne kontrowersje w internecie. Nie brakuje osób, które zachwycają się możliwością zakupu tańszej alternatywy. Pojawiło się również pytanie o zasadność wygórowanych cen luksusowych produktów, a także dyskusja, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna podróbka.