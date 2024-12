Jak nosić transparentne czarne rajstopy? Stylizacje

Transparentne czarne rajstopy to ulubiony wybór wielu kobiet. Mają wiele zalet, bo pasują niemal każdej z nas, optycznie wysmuklają nogi, a ponieważ są lekko przeźroczyste wyglądają niezwykle kobieco i zmysłowo. W zależności z czym je zestawimy, nadają się zarówno do pracy do eleganckich stylizacji (np. garniturów ze spódnicą), jak na co dzień do luźniejszych zestawów.

Reklama

Czarne transparentne rajstopy dobrze wyglądają w zestawie z ponadczasową małą czarną. Spódnice i sukienki mini w połączeniu z czarnymi rajstopami będą świetnie wyglądać, jeśli dobierzemy do nich szpilki lub czółenka w kolorze czarnym. Efekt "zlania" się z rajstopami dodatkowo optycznie wydłuży nogi. Idealne będą buty ze spiczastym noskiem, które sprawią, że sylwetka będzie wyglądała na jeszcze smuklejszą.

Jak nosić kryjące czarne rajstopy? Stylizacje

Czarne kryjące rajstopy to wybór wielu kobiet w sezonie jesienno-zimowy. Dobrze pasują do większości sukienek i spódnic, a że wiele w tym sezonie sięga po czarne kozaki, botki lub trapery, to wybór idealne. Kryjące rajstopy sprawiają, że nogi wyglądają na szczuplejsze i dłuższe, a przede wszystkim dobrze grzeją, gdy za oknem chłód. Noś je w monochromatycznych zestawach total black, czyli czerni od stóp do głów. Zestaw przełam kolorowym akcentem np. czerwoną lub bordową torebką (to hitowy kolor sezonu).