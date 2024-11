Stylistka oceniła metamorfozę stylu Melanii Trump

Melania Trump znów jest na świeczniku. Po triumfie jej męża w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Melania Trump ponownie szykuje się do objęcia funkcji pierwszej damy USA. Oznacza to jedno: ogromne zainteresowanie mediów z całego świata. Żona Donalda Trumpa od lat zwraca uwagę efektownymi kreacjami. Obecnie wybiera głównie klasykę, lecz dawniej miała zupełnie inny styl. Przed laty zdarzało jej się sięgać po kreacje, które nie zawsze były trafione.

Metamorfozę stylu Melanii Trump wzięła pod lupę polska stylistka prowadząca popularny profil o modzie na Instagramie. - Kiedyś daleko jej było do ikony stylu. Duże, złote, tandetne dodatki, fasony, które totalnie nie są dobrane pod jej sylwetkę, albo za ciasne, albo za luźne. Było dużo takiej tandety i kiczu - powiedziała Milena Bekalarska.

Styl ubierania Melanii Trump

Rozwój kariery politycznej Donalda Trumpa wymusił na Melanii Trump zmianę stylu. Częsty udział w wydarzeniach publicznych, spotkaniach z wyborcami oraz występy w mediach postawiły przed żoną Trumpa nowe wymagania. Melania Trump zaczęła sięgać po coraz bardziej klasyczne i stonowane stylizacje, które - mimo "powagi", wcale nie są nudne.

W jej garderobie zagościło wiele eleganckich kolorów, jak czerń, biel, granat czy brąz, lecz od czasu do czasu możemy ją zobaczyć również w żywych barwach. Z fasonów najchętniej wybiera spódnice ołówkowe lub rozkloszowane, do których zawsze nosi świetnie skrojone marynarki. Na ważne wydarzenia zawsze wybiera klasyczne szpilki. - Od zawsze lubiła seksownie się ubierać. Natomiast to jak się teraz ubiera jest faktycznie na plus. Jej stylizacje dalej są kobiece, ale teraz jest w nich więcej klasy- oceniła stylistka.