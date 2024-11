Anna Lewandowska łączy sieciówki z markami luksusowymi

Anna Lewandowska to nie tylko ekspertka od zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, ale także ikona mody. Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywa, że lubi bawić się modą, a jej obecność często można zaobserwować na ważnych wydarzeniach świata mody. Tak było i tym razem. Anna Lewandowska pojawiła się na pokazie marki Isabel Marant w Paryżu w stylizacji, którą warto się zainspirować.

Lewandowska postawiła na czarny total look ze skórzanymi spodniami w roli głównej. Wybrała model marki La Mania, do którego dobrała również krótki top. Na ramiona zarzuciła pudełkowy płaszcz z H&M. Do tego botki na platformie oraz torebka, skórzane rękawiczki i okulary - również w czerni. Look uzupełniły srebrne kolczyki z kolekcji Isabel Marant.

Styl Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska, choć niewątpliwie może sobie pozwolić, by nosić wyłącznie odzież i dodatki luksusowych marek, chętnie sięga również po ubrania z sieciówek. Wzorem światowej sławy stylistów mody, świetnie łączy jedne z drugimi. Lewandowska nie ukrywa, że lubi trendy i chętnie za nimi podąża. Jej najnowszy look potwierdza, że doskonale wie, co w modzie piszczy.