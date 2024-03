Hello Kitty to postać, która została wymyślona przez japońską spółkę Sanrio w 1974 roku. Biała kotka z czerwoną kokardą jest nie tylko bohaterką filmów czy gier komputerowych, ale również prawdziwą ikoną popkultury. Wizerunek Hello Kitty pojawił się już praktycznie wszędzie. W Japonii może przelecieć się samolotem, który pokryty jest grafikami uroczej kotki lub przejechać pociągiem, w którym serwowane są dania z jej wizerunkiem.

Hello Kitty jest prawdziwą ikoną w popkulturze

Trzeba przyznać, że Hello Kitty to prawdziwa ikona. Jej postać pojawiała się w kolekcjach H&M, Oy­sho, Converse, Mar­tens oraz wielu inny. Mo­żna ją też było oglą­dać na­wet na okład­ce ja­poń­skie­go Vo­gu­e'a.

Jo­seph Se­nior stwo­rzył też se­rię ry­sun­ków, na któ­rych znajduje się ten urokliwy kotek. Artysta postanowił przebrać Hello Kitty za róż­ne iko­ny po­pkul­tu­ry.

Hello Kitty na produktach marki Crocs - co znalazło się w kolekcji?

Na sklepowych półkach znajdziemy modele takie jak Siren Clog oraz Stomp Slide ozdobione podobizną Hello Kitty. Te nowoczesne i zarazem ponadczasowe klasyki, które mają bardzo charakterystyczny design. Kolorystyka, która tu przeważa to głównie czerwień oraz biel - czyli odcienie niewielkiej kotki z kokardką.

W kolekcji prócz butów znajdziemy również przypinki Jibbitz™, które sprawią, że nasze buty staną się jeszcze bardziej spersonalizowane.

Kontrowersje związane z Hello Kitty

Parę lat temu Hello Kitty wywołała ogromne emocje. Podczas spotkania w jednej z polskich szkół ksiądz Marek Wasąg w rozmowie z rodzicami wyznał, że "80 proc. ludzi ma kontakt z okultyzmem" a "leki homeopatyczne mogą doprowadzić do zniewolenia duchowego".

Sprawę opisał nawet portal gazeta.pl. Ksiądz przekonywał rodziców dzieci, że "pacjentka przez stosowanie homeopatii dostała paraliżu nóg".

Podczas rozmowy ksiądz przestrzegał także przed książkami o Harrym Potterze, Batmanem, grą "Diablo" oraz Hello Kitty.

"Jakie są korzenie kotka, którego zna cały świat? Według hiszpańskich źródeł postać kociaka została stworzona przez zrozpaczonego ojca, którego chora na nowotwór córka umierała. Ojciec, by ratować życie dziecka, zawarł pakt z demonem, ofiarowawszy za ocalenie życia swej córki stworzenie symbolu, który będzie czczony w świecie, oczywiście ku chwale piekieł. Nazwa jest następująca: Hell (piekło) 'o' Kitty (imię córki)" - powiedział ksiądz.