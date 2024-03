Sandra Plajzer to znana influencerka, która w sieci dzieli się swoim zamiłowaniem do mody. Dziewczynę na samym TikToku obserwuje ponad 250 tysięcy osób. Trzeba przyznać, że to imponujący wynik. W social mediach Sandra udostępnia swoje codzienne stylizacje, a także dzieli się modowymi ciekawostkami czy pomysłami na szalone looki. Niedawno wpadła na dość dziwny pomysł, mianowicie zrobiła sukienkę z worka na ziemniaki.

Influencerka zrobiła sukienkę z worka na ziemniaki- nagranie jest hitem na TikToku

Na krótkim filmiku Sandra zaprezentowała wiernym fanom, jak można w prosty sposób wystylizować worek na ziemniaki. Okazuje się, że może wyglądać całkiem nieźle.

"Wystylizuję worek na ziemniaki, żeby pokazać wam, że wystylizować można absolutnie wszystko" - powiedziała w krótkim wstępnie, a następnie przeszła do zapowiedzianej wcześniej stylizacji.

TikTokerka założyła na siebie czarną koszulkę na cienkich ramiączkach, a następnie owinęła się plecionym workiem po ziemniakach.

Użytkowniczka TikToka dodała do tego zestawu szeroki pasek z dużą klamrą oraz beżową marynarkę. Z kolei na głowie zawiązała kolorową apaszkę. Do tych elementów garderoby dodała także półbuty na słupku oraz niewielką torebkę. Dziewczyna nie zapomniała o odpowiedniej biżuterii - kolia, broszka i masa pierścionków robią tu ogromną robotę.

"Trochę gryzie, trochę śmierdzi, ale śmiało wyszłabym tak z domu" - podsumowała Plajzer w końcowej części filmu.

Internauci zachwyceni nietypową stylizacją Sandry Plajzer

W sekcji komentarzy pod filmem Sandry Plajzer pojawiła się cała masa komentarzy wiernych fanów dziewczyny. Większość była zachwycona jej nietuzinkowym zestawem. Internauci nie szczędzili jej komplementów.

"Laska lepiej stylizuje worki na ziemniaki niż ja zwykłe ciuchy"

"I teraz czekamy tydzień i Balenciaga będzie sprzedawać tę sukienkę za 300$" - pisali w sieci obserwatorzy Sandry.

Sandra Plajzer występuje w programie "The Traitors. Zdrajcy". Kim jest popularna TikTokerka?

Sandra Plajzer ma 30 lat i od kilku lat spełnia się jako influencerka. Jest również uczestniczką nowego programu "The Traitors. Zdrajcy". Plajzer można też oglądać w wielu reklamach. Dziewczyna jest autorką e-booka "Ubierz się ze mną. Podręcznik stylu i odwagi" oraz tomiku poezji "-Ości". Jej pasją jest moda co wyraźnie widać na jej zdjęciach i nagraniach publikowanych w social mediach. Sandra od lat stawia na kolorowe stylizacje oraz oryginalne akcesoria.