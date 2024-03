Julia Wieniawa od lat wzbudza ogromne emocje. Gwiazda nie raz udowodniła, że umie wywołać zainteresowanie mediów. Aktorka i wokalistka spełnia się obecnie jako jurorka w show "Mam Talent!". To właśnie na planie tego programu zaprezentowała nietuzinkowy look. Trzeba przyznać, że wygląda w nim rewelacyjnie.

Julia Wieniawa w seksownej sukience na planie "Mam Talent!"

25-letnia Julia Wieniawa na planie 15. edycji programu "Mam talent!" zaprezentowała modną czerwoną-czarną sukienkę, którą połączyła z kolorowymi kolczykami oraz sandałkami na cienkiej szpilce.

Nietuzinkową stylówkę Julka pokazała na swoim instagramowym koncie. Na reakcję fanów gwiazdy nie trzeba było zbyt długo czekać. Większość była zachwycona pięknym outfitem, co wyraziła w sekcji komentarzy.

"Sztos"

"Przepiękna!"

"Julka rewelacyjnie wypadłaś" - pisali internauci.

Julia Wieniawa od lat bawi się modą i uwielbia drogie dodatki

Julia Wieniawa nie raz udowodniła, że uwielbia bawić się modą. 25-letnia gwiazda zna się trendach i dobrze wie, co do niej pasuje. Dziewczyna w swojej garderobie ma wiele znanych marek - Yves Saint Laurent, Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Prada czy Jacquemus to tylko niektóre z nich.

Julia Wieniawa nową jurorką "Mam Talent!"

W miniony weekend fani show "Mam Talent!" mogli obejrzeć nowy sezon programu. Trzeba przyznać, że TVN potrafi zaskoczyć. Za jurorskim stołem zasiadła Julia Wieniawa. Młoda gwiazda sprawdziła się w tej roli znakomicie. Jej kolega Marcin Prokop bardzo chwalił 25-latkę.

"Nie zaskoczyła mnie, bo spodziewałem się, że przyjdzie dziewczyna, która wie, po co tu jest (...) i ona się w to wpasowała. (...) Jest czasami zaskakująco ostra w swoich ocenach i potrafi czasami wbić szpilę" - powiedział Marcin Prokop w rozmowie z dziennikarzami portalu party.pl.