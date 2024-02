Katarzyna Cichopek to nie tylko aktorka i prezenterka, ale również bizneswoman i influencerka. Gwiazda "M jak miłość" ma kilka firm, a także prowadzi instagramowe konto, gdzie obserwuje ją ponad pół miliona osób. To niesamowity wynik jak na polskie realia. To właśnie tam publikuje fotografie, na których prezentuje modne stylizacje oraz informuje fanów o swoich zawodowych posunięciach.

Katarzyna Cichopek pokazała się w białej stylizacji

Katarzyna Cichopek dodała niedawno nagranie, na którym zapozowała z innymi aktorkami serialu "M jak miłość". Gwiazd stoi pomiędzy swoimi kolegami w modnej stylizacji - trzeba przyznać, że wygląda w niej bardzo dobrze.

Aktorka ma na sobie biały oversizowy sweter, do którego dołączyła spodnie o prostym kroju. Na stopach Cichopek można zauważyć beżowe botki na niewielkiej platformie. Ten model to hit sezonu. Stylizacje utrzymane w jasnych kolorach modne są nie tylko wiosną i latem, ale również zimą.

Trendy wiosna 2024 - jak stylizować białe spodnie?

W nadchodzącym sezonie modne będą białe spodnie. Ten ponadczasowy element garderoby wiosną 2024 będzie prawdziwym hitem. Trzeba przyznać, że monochromatyczne total looki z tym dodatkiem sprawdzą się idealnie, kiedy będzie zależało nam na eleganckiej stylizacji.

Białe spodnie można śmiało połączyć z elegancką garniturową kamizelką czy luźnym garniturem. Z kolei do białego modelu typu flare można dodać wiosną 2024 lnianą koszulę lub prążkowany top.

Każdą z tych stylizacji można połączyć ze sportowymi sneakersami, lekkimi balerinami, klapkami na platformie czy botkami wykonanymi z miękkiej skóry.