Malwina Wędzikowska od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Gwiazda ma ogromne doświadczenie w pracy w mediach, a także na planach różnych programów. Znana jest między innymi z takich produkcji jak emitowane na antenie TTV - "Druga twarz" i "Ostatnia szansa" oraz "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Malwina była też odpowiedzialna za tworzenie kostiumów do wielu produkcji telewizyjnych m.in. do "Top Model". Nic więc dziwnego, że sama również doskonale wie, co robić, by prezentować się nienagannie.

Malwina Wędzikowska zachwyca swoimi stylizacjami w "The Traitors. Zdrajcy"

W minioną środę odbyła się premiera pierwszego odcinka show "The Traitors. Zdrajcy". Malwina zaprezentowała się w nim rewelacyjnie. Gwiazda miała na sobie modne i ponadczasowe stylizacje, która świetnie wpasowały się w klimat intrygi w starym zamku Milemont.

Wędzikowska w pierwszej części show miała na sobie białą luźną koszulę, czarną kamizelkę, skórzane rękawiczki, czarne spodnie oraz botki na obcasie. Z kolei w dalszych minutach show postawiła na czerwoną marynarkę z wyraźnie zaznaczonymi ramionami, dopasowane spodnie oraz buty na cienkiej szpilce. W obydwu stylizacjach umieściła błyszczący dodatek w postaci złotych kolczyków marki Bottega Veneta, które kosztują ponad 4 tysiące złotych.

Malwina Wędzikowska opowiedziała o stylizacjach w programie "The Traitors. Zdrajcy"

Malwina Wędzikowska w rozmowie z Dziennik.pl wyjawiła, czym kierowała się podczas wyboru poszczególnych stylizacji.

"Kostium miał dla mnie decydujące znaczenie w tym programie! Zależało mi na tym by "osadził" moją postać w realiach zamku, ale jednocześnie był nowoczesny. Otwierający look jest "miękki" dzięki jedwabnej koszuli i żabotom, ale w zderzeniu ze skórzanymi spodniami, skórzanymi rękawicami, przerysowaną biżuterią i botkami z ostrym szpicem tworzy bardzo mocną postać. Sporo ubrań wyjęłam po prostu z szafy, nie musiałam wszystkiego przygotowywać specjalnie pod program. Zależało mi bardziej na odpowiednich sylwetkach, a więc zestawieniu części garderoby ze sobą. Dużą robotę robią też mocne dodatki, biżuteria itp. W tej scenerii dobrze wyglądają ubrania z fakturą, chropowate skóry, woskowane bawełny, jakościowe dodatki jak biżuteria i buty" - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl Malwina Wędzikowska.