Ada Fijał doskonale wie, co założyć, żeby wyglądać rewelacyjnie i zwracać na siebie uwagę. Podczas czwartkowej premiery piosenki "Znak" Macieja Musiałowskiego Fijał ubrana była w nietypowy zielony zestaw.

Ada Fijał w zielonej stylizacji na imprezie Musiałowskiego

Ada Fijał nie od dziś obecna jest w polskim show-biznesie. Gwiazda od lat prezentuje charakterystyczny styl. Często można spotkać ją w czapce z daszkiem czy luźnych spodniach. Na imprezie Musiałowskiego zrobiła wyjątek i pojawiła się w bardziej eleganckim wydaniu.

Aktorka na premierę piosenki "Znak" ubrała się od stóp do głów na zielono. Miała na sobie futrzany kapelusz, skórzany płaszcz, rękawiczki oraz szpilki. Trzeba przyznać, że nie brakuje jej polotu jeśli chodzi o stylizacje.

Jak Ada Fijał dba o urodę? Ma kilka sprawdzonych trików

Ada Fijał jakiś czas temu wzięła udział w programie "Kosmetyczka gwiazd". Zdradziła w nim, jak dba o urodę. Okazuje się, że aktorka ma kilka sprawdzonych trików na to, aby zawsze prezentować się świeżo.

"W większości moje triki to są domowe metody. Na przykład robię sobie kreskę, gdy chcę taki mocniejszy makijaż uzyskać, jako że osoba nieprofesjonalna robię to krzywo. Dlatego naklejam taśmę klejącą w taki sposób, żeby tę kreskę narysować nad tą taśmą i wtedy wychodzi idealnie prosta. A jeśli chodzi o „grzybki mamy” to często wstajemy o 4.00, 5.00 rano na plan seriali i wiadomo, że te oczy nie są najświeższe i to spojrzenie nie jest błyszczące od spania. Dlatego łapię coś szybko z lodówki, moja ciocia i mama specjalizują się w robieniu powideł (...) Biorę ten słoik do samochodu, i tak na czerwonym świetle - raz jedno oko, raz drugie. Wtedy prosto na plan i jest świetnie. Musi to komicznie wyglądać, jeśli ktoś widzi to z boku" - powiedziała Ada na planie programu.

W makijażu Ada często wybiera rozświetlacz, który nakłada w strategicznych miejscach. Dzięki temu kosmetykowi zawsze wygląda perfekcyjnie.

"Na większe wyjścia korzystam z rozświetlacza, który nakładam w kącikach oczu, na ustach i na kości policzkowe. Jest glam, jest błysk. Na wyjścia musi być błysk" - mówiła w show Ada.