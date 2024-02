Od kiedy Agata Kornhauser-Duda została pierwszą damą, jej stylizacje są często komentowane w mediach społecznościowych. Żona Andrzeja Dudy często pozuje w eleganckich garsonkach czy kobiecych sukienkach.

Niedawno pierwsza dama w eleganckiej kreacji pojawiła się w Milanówku, gdzie została powitana przez dyrekcję i pracowników placówki, a także przez samych podopiecznych. Przedszkolaki zaprezentowały przed Pierwszą Damą wiersze oraz wykonały występ artystyczny.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem waszego występu. To niesamowite, jak dużo pracy włożyliście wy i wasi opiekunowie w przygotowanie tak pięknego widowiska" - mówiła Pierwsza Dama.

Agata Kornhauser-Duda w niebieskiej sukience. Pierwsza Dama prezentuje się rewelacyjnie

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w Milanówku miała na sobie niebieską sukienkę maxi. Do tego elementu garderoby żona Andrzeja Dudy dobrała pasek ze złotą klamrą oraz beżowe szpilki.

Warto również wspomnieć, że pasek Agaty Kornhauser-Dudy, którym podkreśliła talię pochodzi ze znanej zagranicznej marki Salvatore Ferragamo i kosztuje około 2 tysięcy złotych.

W makijażu jak zwykle postawiła na minimalizm. Delikatnie podkreśliła policzki różem, z kolei na rzęsy położyła tusz. Trzeba przyznać, że ten makeup wyglądał bardzo świeżo.

Influencer ocenia stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy

Matěj Pakulski jakiś czas temu ocenił stylizacje Agaty Kornhauser-Dudy. Według influencera Pierwsza Dama nie ma własnego stylu.

"Jej stylizacje nie należą do wybitnie udanych, ale też nie są fatalne. Bez wątpienia pierwsza dama ma duży potencjał, ponieważ jest bardzo ładną kobietą, by wyglądać naprawdę dobrze. Niestety sporo stylizacji pozostawiało wiele do życzenia - były po prostu niedopracowane" - powiedział tiktoker.

W dalszej części nagrania Matěj Pakulski przypomniał jedną z gorszych stylizacji Agaty Kornhauser-Dudy.

"W pamięci utkwił mi taki ludowy pas rodem z czasów Wikingów. To było na spotkaniu z rodziną królewską w Wielkiej Brytanii. Wiele osób słusznie uważa, że jej stylizacje powiewają nudą. Można je nazwać "ciociowymi" lub "na imieniny". Jednakże warto podkreślić, iż miała wiele mocnych momentów" - stwierdził chłopak.

Influencer przypomniał również stylizację Agaty Kornhauser-Dudy, która według niego zasługuje na pochwałę.

"Świetnie wyglądała na spotkaniu z Melanią Tramp, której nie ukrywajmy, trudno dorównać. Nasza pierwsza dama wyglądała wtedy skromnie i z klasą. Pani Agata Duda najlepiej wygląda w prostych i eleganckich stylizacjach, bez zbędnych printów, kolorów lub nakryć głowy, ponieważ w ozdobach na głowie różnie wygląda" - przyznał na koniec Matěj.