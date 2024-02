Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej znanych polskich gwiazd. Uznanie i rozgłos celebrytka zyskała dzięki roli w serialu "M jak miłość". To właśnie ta produkcja otworzyła jej drzwi do kariery. Aktorkę można również obserwować w sieci. Kobieta jest szczególnie aktywna na instagramowym koncie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia z wyjazdów, różnego rodzaju reklamy, ale także prezentuje się w wielu stylizacjach. Niedawno zaprezentowała się w bardzo eleganckim zestawie.

Katarzyna Cichopek w białej stylizacji przywołuje wiosnę

Katarzyna Cichopek jakiś czas temu została zwolniona z roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Kobieta jednak nie załamała się i skorzystała z tego, że ma trochę wolnego czasu. Wraz z ukochanym Maciejem Kurzajewskim wybrała się do Rzymu. Para od kilku dni w swoich mediach społecznościowych zamieszcza zdjęcia oraz filmy, na których pokazuje swój wyjazd.

Katarzyna nie byłaby sobą, gdyby nie udostępniła w sieci zdjęć swoich modnych stylizacji. Jedna z nich szczególnie przypadła nam do gustu. Aktorka postawiła wtedy na białą bluzę z długim rękawem, prosty płaszcz oraz spodnie w czarne kropki. Jakby tego było mało, w swojej modnej stylizacji umieściła czarną torebkę marki Valentino oraz buty marki Alexander McQueen. Za taką małą torbę trzeba zapłacić około 11 tysięcy złotych, z kolei buty to koszt prawie 3 tysięcy złotych.

Fani zachwyceni stylizacją Katarzyny Cichopek

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Cichopek. Większość była pod wrażeniem jej stylizacji, co licznie wyraziła w komentarzach. Na parę komplementów mógł również liczyć Maciej Kurzajewski.

"Ja nie mam pytań, po prostu super wyglądacie i kochajcie się, miło się na was patrzy"

"Kasiu cudownie wyglądasz, super fota"

"Wyglądacie przepięknie, kochani" - pisali w sieci internauci.