Old money to styl, który w ostatnim czasie zrobił się szalenie popularny. Dosłownie oznacza "stare pieniądze" i w modzie odnosi się do estetyki elity oraz najbogatszych ludzi na świecie. Styl ten opiera się na niewymuszonej elegancji, minimalizmie oraz prostych fasonach. Jeśli jesteście fanami neutralnych kolorów, koniecznie dowiedzcie się, jak osiągnąć old money w codziennych stylizacjach.

Reklama

Jakie ubrania przeważają w stylu old money? Podpowiadamy

Old money to głównie ubrania wykonane ze szlachetnych materiałów. Króluje tu wełna, bawełna, kaszmir, len czy jedwab. Ubrania, które powinny znaleźć się w naszej szafie jeśli chcemy ubierać się w stylu old money to spodnie z wysokim stanem o szerszym kroju nogawki, lniane koszule z kołnierzem, dwurzędowe marynarki, klasyczne beżowe trencze, wełniane swetry, jeansy o prostym kroju, grubsze bawełniane koszulki, eleganckie sukienki midi.

Reklama

Jakie kolory w stylu old money?

Styl old money to umiejętne łączenie podstawowych odcieni ze sobą. Do takich kolorów zaliczamy beż, biel, czerń oraz granat. W tym stylu nie znajdziemy krzykliwych barw czy wielkich printów. Old money dopuszcza jedynie drobne paski czy niewielką kratkę.

Styl old money - jakie dodatki wybrać?

Styl old money zakłada minimalizm w kolorach i dodatkach. Tutaj "mniej znaczy więcej", dlatego idealnymi i ponadczasowymi będą duże okulary przeciwsłoneczne, jedwabne apaszki, zegarki na skórzanym pasku, mokasyny czy minimalistyczne torebki.

Styl old money w filmach i serialach

Reklama

Jeśli szukacie inspiracji do stworzenia stylizacji old money, koniecznie zapoznajcie się z takim filmem jak "Utalentowany pan Ripley" lub serialem "Kim jest Anna". Znajdziecie tam całą masę różnych propozycji, które będziecie mogli wykorzystać w tworzeniu codziennych outfitów.