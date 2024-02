Katarzyna Pakosińska to jedna z najbardziej znanych gwiazd w polskim show-biznesie. 51-latka popularność i uznanie fanów zdobyła dzięki udziałowi w Kabarecie Moralnego Niepokoju. To właśnie ta praca otworzyła jej drzwi do dalszej kariery. Pakosińska została bowiem niedawno gospodynią "Pytania na Śniadanie".