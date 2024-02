Matěj Pakulski od jakiegoś czasu prowadzi konto w aplikacji TikTok, gdzie ocenia stylizacje gwiazd i polityków, a także opowiada o markach luksusowych. Chłopak nagrał już kilka filmików, na których rozprawia o stylizacjach Jarosława Kaczyńskiego, Joanny Senyszyn oraz Szymona Hołowni. Parę tygodni temu skomentował styl premiera Polski, Donalda Tuska.

Reklama

Influencer ocenia stylizacje Donalda Tuska

Matěj w swoim materiale zauważył, że Donald Tusk bardzo lubi ekskluzywne akcesoria. Często stawia na zegarki warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Polityk w swojej szafie ma również markowe płaszcze oraz drogie buty.

Reklama

"To, że pan Donald Tusk lubi luksusowe obuwie za ponad 3 tysiące złotych od marki Zegna, dobrze wiemy. Kurtki tej samej marki również preferuje" - powiedział na nagraniu influencer.

W dalszej części filmu Matěj pochwalił Tuska za dobrze dopasowane garnitury. Chłopak mimo wielu zachwytów w swoim filmiku wytknął pewną wpadkę Tuskowi. Chodzi o krawaty.

"Pan premier krzywo wiąże krawaty. (...) Szerokość krawata powinna być dopasowana do szerokości klap marynarki. Tutaj tak nie było" - wyznał influencer.

W opisie filmiku Pakulski dodał, że: "Krzywo zawiązany krawat to kwestia wiązania "four in hand". Niemniej w połączeniu z rozpiętą koszulą nie wygląda to w pełni poprawnie. Takie wiązanie rekomenduję w przypadku grubych krawatów".

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Influencer krytykuje codzienne stylizacje Donalda Tuska?

Na koniec filmu Matěj dodał swoją opinię o codziennych stylizacjach Donalda Tuska. Według niego polityk nie nosi niczego niezwykłego. Lubi dobre marki premium, jednak jego outfity mogłyby być lepsze.

"Na co dzień nic niezwykłego. Taki zwyczajny człowiek, który lubi drobne logo premium. (...) Czy jest dobrze? Jest. Czy można lepiej? Można" - powiedział Pakulski.

Co oznacza wiązanie krawata "four-in-hand"? Podpowiadamy

"Four-in-hand" to jeden z najbardziej popularnych węzłów - jest to węzeł prosty. Jest on bardzo uniwersalny, pasuje do większości kołnierzyków koszul. Takie wiązanie można wykonać na krawatach jedwabnych, wełnianych, z grenadyny czy krawatów knitów.