Met Gala to ważne wydarzenie, które odbywa się co roku. Wielka gala związana ze zbiórką pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Na imprezę organizowaną przez amerykańskie czasopismo "Vogue" zapraszani są celebryci, gwiazdy, a także politycy. Wystawie co roku stworzonej przez Instytut Kostiumów przypisywany jest określony temat, którym goście powinni się inspirować, kiedy wybierają swoje stylizacje.

Met Gala 2024 - temat przewodni wydarzenia

Gala Met 2024 będzie uczczeniem nowej wystawy Instytutu Kostiumów "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", a oficjalnym strojem będzie "The Garden of Time".

"The Garden of Time" to również tytuł opowiadania JG Ballarda z 1962 roku. Autor w swojej książce porusza tematy piękna, a także upływu czasu. Wydarzenia rozgrywają się w willi należącej do hrabiego Axela oraz jego żony. Przepiękna sceneria jest zagrożona przez nadciągający atak chaosu. Jedynym ratunkiem są kwiaty, które cofają czas.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie około 250 przedmiotów pochodzących ze stałej kolekcji Instytutu Kostiumów. Wśród kolekcji, obejmujących ponad 400 lat historii mody, znajdą się projekty takich marek jak Schiaparelli, Dior czy Givechy.

Kto poprowadzi Met Galę 2024? Znamy nazwiska

Jak co roku gospodynią wydarzenia Met Gala będzie Anna Wintour. Towarzyszyć jej będzie kilka osób związanych z show-biznesem. Tym razem naczelna amerykańskiego "Vogue'a" wybrała Zendayę, Jennifer Lopez, Bad Bunny oraz Chrisa Hemswortha.

Met Gala 2024 - kto pojawi się na wydarzeniu?

Na stronie vogue.com możemy przeczytać, że do wieczora poprzedzającego imprezę lista gości jest ściśle tajna. Na wielkim wydarzeniu regularnie można jednak zobaczyć takie osobistości, jak: Beyoncé, Lady Gagę, Madonnę, Rihannę czy całą rodzinę Kardashian. W całym wydarzeniu najczęściej bierze udział około 600 osób.

Gośćmi honorowymi mają być Jonathan Anderson, dyrektor kreatywny marki Loewe, oraz Shou Zi Chew, prezes TikToka.