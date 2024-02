Maryla Rodowicz to prawdziwa ikona polskiej muzyki, która udowadnia, że wiek to tylko liczba. Gwiazda od lat bardzo chętnie występuje na scenie i cały czas przyciąga uwagę wiernych fanów. Mogłoby się wydawać, że artystka jest zadowolona ze swoich popisów na scenie, a także nietuzinkowych stylizacji. Okazuje się jednak, że wcale tak nie jest. W najnowszym wywiadzie wyznała całą prawdę.

Maryla Rodowicz żałuje swoich niektórych stylizacji

Maryla Rodowicz w najnowszej rozmowie z dziennikarzami portalu jastrzabpost.pl zdradziła, że żałuje swoich niektórych modowych wyborów. Według niej w lustrze niektóre stylizacje wyglądały lepiej niż w trakcie występu.

"Ale jak potem siebie oglądam, to myślę sobie: "Matko, dlaczego ja się w coś takiego wbiłam? To przecież nie było najlepsze". Ale wtedy wydawało mi się takie przed lustrem, jak wybierałam stylizację w domu. Ach, jak super stylizacja, a potem gorzej to wyglądało w kamerze" - mówiła Rodowicz podczas wywiadu.

Maryla w trakcie wywiadu przyznała, że wybór odpowiedniego stroju na scenę jest bardzo istotny. Należy wziąć pod uwagę sporo różnych czynników, które mają wpływ na to jak widzowie odbiorą dany kostium.

"Trzeba brać pod uwagę wiele czynników, takich jak oświetlenie, kamera, a nawet ruch sceniczny. Do tego dochodzi jeszcze mój własny gust, który z biegiem lat ewoluuje" - przyznała Maryla Rodowicz.

Stylizacje Maryli Rodowicz na przestrzeni lat

Maryla Rodowicz to jedna z tych gwiazd, które podczas swoich występów zawsze zaskakują nietuzinkowymi stylizacjami. Artystka nie raz sprawiła, że jej fani zaniemówili, kiedy pojawiła się na scenie.

Na jaw wyszło również to, że za nietuzinkowe ubrania Rodowicz odpowiadają aż dwie stylistki. Trzeba przyznać, że wszystkie panie muszą mieć ogromną wyobraźnię oraz nietuzinkowe podejście do mody.

"To są pomysły moich wspaniałych, bardzo zdolnych stylistek - Ani Zeman i Kasi Sokołowskiej. Przez lata mojej kariery zawsze miałam świetne stylistki, plastyczki i graficzki i dlatego zawsze te kostiumy były takie spektakularne. Jak myślę o koncercie sylwestrowym, to już we wrześniu spotykam się ze stylistami" - mówiła Maryla w rozmowie z dziennikarzami portalu shownews.pl.