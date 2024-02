Katarzyna Cichopek od lat spełnia się jako aktorka, prowadząca programy rozrywkowe, a także influencerka czy właścicielka kilku marek. Niedawno gwiazda opublikowała w sieci fotografię, na której zaprezentowała iście wiosenną stylizację.

Katarzyna Cichopek w różowym żakiecie - to hit wiosny 2024

Katarzyna Cichopek na swoim instagramowym koncie opublikowała zdjęcia w najmodniejszym żakiecie nadchodzącego sezonu. Aktorka ma na sobie model w różowym kolorze. To okrycie Cichopek połączyła z czarnym topem oraz ciemnymi jeansami. Trzeba przyznać, że takie zestawienie prezentuje się zaskakująco dobrze.

Katarzyna Cichopek chętnie prezentuje modne zestawy w sieci

Katarzyna Cichopek nie raz pokazała, że uwielbia bawić się modą. Aktorka co jakiś czas prezentuje swoim obserwatorom, to jak ubiera się na co dzień. Jakiś czas temu publikowała zdjęcia stylizacji, które doskonale sprawdzą się zimą.

Kasia jest również fanką luksusowych dodatków. W jej szafie można znaleźć takie marki jak: Bizuu, Marella, Chanel czy Louis Vuitton.

Gdzie kupić różowy żakiet? Podpowiadamy

Różowy żakiet w stylu tego, który ma na sobie Katarzyna Cichopek, można kupić online, a także w wielu stacjonarnych sieciówkach. Warto zapoznać się z ofertą kilku sklepów, dzięki temu kupimy model, który nie tylko będzie nam się podobać, ale również będzie najbardziej opłacalny cenowo.

Jakie żakiety i marynarki będą modne wiosną 2024? To najmodniejsze modele

Wiosną oraz latem 2024 będziemy nosić zarówno krótkie żakiety jak i nieco dłuższe marynarki. Wielu projektantów proponuje nam modele pudełkowe z mocno zaznaczonymi ramionami. W nadchodzącym sezonie warto zwrócić uwagę również na kolory i wzory pojawiające się na okryciach wierzchnich.