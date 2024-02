Dorota Rabczewska świętuje dzisiaj swoje urodziny. Wokalistka na przestrzeni lat zrobiła zawrotną karierę. Mimo upływu czasu cały czas może pochwalić się nienaganną figurą, piękną cerą oraz zadbanymi włosami. Trzeba jednak przyznać, że na początku swojej show-biznesowej drogi wcale nie prezentowała się aż tak dobrze.

Dorota Rabczewska świętuje 40. urodziny - tak wyglądała jej kariera

Dorota Rabczewska w polskim show-biznesie pojawiła się w 1988 roku, kiedy to została przyjęta do teatru Buffo, w którym występowała w musicalach "Metro" oraz "Przeżyj to sam". Następnie została wokalistką zespołu "Virgin", jednak postawiła rozstać się z zespołem w 2006 roku. Wtedy jej kariera solowa nabrała tempa. Kontrowersyjny styl w połączeniu z niesamowitym głosem sprawiły, że szybko stała się ikoną polskiej popkultury. Rabczewska zaczęła pojawiać się w wielu programach telewizyjnych, a także w teatrze.

Artystka udziela się nie tylko muzycznie, gwiazda chętnie wspiera też akcje charytatywne. W 2019 roku zaangażowała się we wsparcie społeczności LGBT. Z kolei 2023 roku została ambasadorką kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję".

Dorota Rabczewska skończyła 40 lat - tak zmieniła się na przestrzeni lat

Dorota Rabczewska na początku kariery nie stroniła od wyzywających strojów. Gwiazda od zawsze lubiła zwracać na siebie uwagę. Krótkie spódniczki, mocny makijaż i długie blond włosy były jej znakiem rozpoznawczym.

Obecnie stawia na bardziej klasycznej stylizacje. Wybiera jednak ubrania, które podkreślają jej znakomitą figurę. Trzeba przyznać, że mimo upływu czasu gwiazda jest w coraz lepszej formie.